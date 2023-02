Putin chciał się chwalić, ale... nie miał czym. Nieudane testy Szatana II i utrata połowy czołgów

Kreml z wyprzedzeniem poinformował Stany Zjednoczone o planowanym teście i eksperci są przekonani, że gdyby poszedł on zgodnie z planem, z pewnością usłyszelibyśmy o nim w przemówieniu, które trwało łącznie godzinę i 45 minut. Padła w nim za to deklaracja zawieszenia udziału Rosji w New START, czyli dwustronnym traktacie między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych.

Dlaczego Szatan-2 to tak groźna broń?

Jest to bardzo niepokojące oświadczenie, szczególnie w połączeniu z wypowiedzią Putina o podpisaniu "dekretu o postawieniu w stan gotowości bojowej rakiet jądrowych", bo chociaż ostatnie testy RS-28 Sarmat zakończyły się niepowodzeniem, to Rosja ma na koncie także udane. A mowa o jednej z najpotężniejszych broni hipersonicznych na świecie, zdolnej do przenoszenia 10-15 głowic jądrowych na dystansie 18 000 kilometrów.



Superciężka rakieta o masie 200 ton ma długość 35,5 metra, średnicę 3 metrów, może przenosić ładunki jądrowe o masie 10 ton i rozpędza się do 25000 km/h. Zdaniem specjalistów celne uderzenie w pełni wyposażonego Szatana-2 jest w stanie zmieść z powierzchni ziemi obszary wielkości amerykańskiego stanu Teksas czy Francji. Co więcej, pociski są zdolne do manewrowania w czasie lotu, co w połączeniu z ogromną prędkością sprawia, że są niemal niemożliwe do neutralizacji za pomocą obecnych systemów obronnych.