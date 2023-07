Złodziej ukradł twój numer PESEL. Co może z nim zrobić?

Spis treści: 01 Numer PESEL. Najważniejszy numer Polaka

Numer PESEL. Najważniejszy numer Polaka

Cyfrowy kod, jakim jest numer PESEL to indywidualny numer, którego posiadaczem jest każdy Polak. Wszyscy mamy przypisany 11-cyfrowy numer pozwalający na łatwą identyfikację. Niektórzy z nas znają go na pamięć, inni muszą posiłkować się np. dokumentem tożsamości, aby móc podać go w niektórych miejscach. To jednocześnie jedna z naszych najważniejszych danych osobowych.

Ważną cechą numeru PESEL jest to, że jest on niezamienialny. Wiele innych danych osobowych może ulec zmianie, jak na przykład adres zameldowania, zamieszkania, zmienić można też nazwisko czy imię. To niemożliwe w przypadku numeru PESEL, który jest nadawany każdemu obywatelowi po urodzeniu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nic dziwnego, że wielu Polaków obawia się kradzieży numeru PESEL. Jakie mogą być jej konsekwencje?

Skradziony PESEL i kredyt na nasze dane

Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania skradzionego numeru PESEL jest wzięcie pożyczki z wykorzystaniem naszych danych osobowych. Sam PESEL może do tego nie wystarczyć, ale w przypadku kradzieży tego numeru prawdopodobnie złodziej i tak posiada inne informacje na nasz temat. Chodzi głównie o podstawowe dane osobowe, które są niezbędne do zaciągnięcia szybkiej pożyczki online lub w placówce parabanku.

Po podaniu skradzionego numeru PESEL złodziej może nawet w kilkanaście minut wejść w posiadanie pożyczonej gotówki. A co dalej? Konsekwencje, czyli rosnące bez naszej wiedzy odsetki są już na naszych barkach. O ile sprawa najpewniej zakończy się i tak w sądzie, to stres i nieprzewidziane konsekwencje są nieprzyjemne. Na całe szczęście większość instytucji udzielających takich kredytów wymaga dodatkowej weryfikacji, jak np. wysłanie przelewu weryfikacyjnego czy podanie dodatkowych danych.

Skradziony PESEL i fałszywe dokumenty na nasze nazwisko

Zdobycie czyjegoś imienia i nazwiska to niewielki problem - a w jaki sposób uwiarygodnić sfałszowany dowód osobisty? W tym celu przyda się numer PESEL. Jak podaje Związek Banków Polskich, rocznie udaremnia się w Polsce średnio 8 tysięcy prób wyłudzenia pożyczek w oparciu o fałszywe (skradzione) dane osobowe.

O ile tradycyjne placówki bankowe są odpowiednio wyposażone, aby weryfikować dokumenty tożsamości, to wiele instytucji (niekoniecznie nazywanych bankami) może zadowolić się jedynie takim niezweryfikowanym falsyfikatem. Inną metodą wykorzystania fałszywego dowodu (wraz z naszym numerem PESEL) jest zdalne utworzenie konta w banku. Weryfikacja tożsamości odbywa się po przyjeździe kuriera, który z oczywistych względów nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy dobrze przygotowana fałszywka rzeczywiście budzi jego wątpliwości.

Jak chronić swój numer PESEL?

Jest wiele sposobów na ochronę swojego numeru PESEL. Warto wystrzegać się przede wszystkim podawania go w sytuacji, gdy ktoś inny może go usłyszeć. Przykładem jest podawanie numeru PESEL w aptece. Powinniśmy być również roztropni podczas wpisywania numeru PESEL w różnych formularzach i nie tylko. Warto upewnić się, że strona internetowa, z której korzystamy, jest zweryfikowana i nie budzi podejrzeń.

To samo tyczy się sytuacji, w których ktoś prosi nas o możliwość zeskanowania dowodu osobistego. Zwróćmy uwagę na to, jak przebiega procedura. Szczególnie gdy ktoś chce udać się z naszym dokumentem np. na zaplecze sklepu i nie do końca wiemy, co z nim zrobi.