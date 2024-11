Według opublikowanych dokumentów budżetowych Pentagonu, armia USA zapowiedziała dostarczenie Ukrainie pocisków, które stały się przeterminowane w 2015 roku. Okazuje się jednak, że pociski ATACMS zostały odnowione, ale na tylko 10 lat. Zatem już w 2025 roku kolejny raz upłynie ich termin ważności. USA i Ukraina muszą więc walczyć z czasem.

Co ciekawe, chociaż Stany Zjednoczone miały dostarczyć kolejne pociski balistyczne dalekiego zasięgu Ukrainie, to jednak większa ich liczba może nie dotrzeć do kraju naszego sąsiada w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przeterminowane pociski trzeba będzie ponownie odnowić, a to pochłonąć ma miliony dolarów.

USA obiecały Ukrainie prawie przeterminowane pociski ATACMS

Wzbudziło to obawy przedstawicieli Sił Zbrojnych Ukrainy, co do praktyczności i skuteczności wysyłania tych starzejących się pocisków i ich zdolności operacyjnej. Gdyby użyto ich w tym stanie, mogłoby to zagrozić zdrowiu, a nawet życiu operatorów wyrzutni. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że wystrzelone pociski mogą w ogóle nie dotrzeć do wyznaczonego celu.

Eksperci z serwisu militarnego Bulgarianmilitary.com tłumaczą, że to cios dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Teraz, gdy Joe Biden dał zielone światło do użycia pocisków dalekiego zasięgu ATACMS na terytorium Rosji, w tych okolicznościach armia może mieć ich na wyposażeniu zbyt mało, by skutecznie wykorzystać ich potencjał w boju.

Czym są i co potrafią amerykańskie pociski ATACMS?

Jednak jest w tym wszystkim i dobra wiadomość. Otóż USA powoli zastępują pociski ATACMS nowszymi PrSM. Oznacza to, że Ukraina będzie mogła liczyć na kolejne sztuki starszych, ale wciąż potężnych pocisków. Szacuje się, że każdego roku armia USA może pozbyć się ok. 100 sztuk ATACMS. Zatem mogą one trafić do Ukrainy. Niestety, nie wiadomo, kiedy i ile z nich ostatecznie znajdzie się w rękach naszych wschodnich sąsiadów.

Pociski ATACMS były produkowane w latach 1990-1997. Powstało ich w sumie 1650 egzemplarzy, a następnie zakończono produkcję na rzecz M39A1. Co ciekawe, M39 to jedyny wariant ATACMS, z którego można strzelać ze wszystkich wariantów wyrzutni M270 i M142. To właśnie takie systemy posiada Ukraina.

