Natrafić możemy na nich próbując znaleźć ciekawy i popularny produkt, na który jest spory popyt. Nie tak dawno były to konsole do gier wideo PS5, w topce popularności utrzymują się też iPhone 'y. Czasami możemy natrafić na nie lada okazję - na przykład iPhone 15 Pro Max za nieco ponad 1500 złotych . Oczywiście ogłoszenie nie zawiera informacji o wersji pamięci, czy stanie.

To powyżej to oczywiście przykład tego, jak łatwo można znaleźć ogłoszenia budzące podejrzenia . A co, jeśli sprzedawca nie korzysta z fałszywego profilu, lub ten nie budzi naszych podejrzeń? Nadal możemy zostać oszukani - sposobów jest wiele. Najczęściej tacy sprzedający nie godzą się na wysyłkę za pobranie. Bo nie mają czasu, bo ludzie nie odbierają tych paczek i tak dalej. Na nic zdają się próby przelania im 50 złotych na poczet wysyłki - nie to nie, kropka.

Co jeżeli dane się nie zgadzają, a mężczyzna wysyła nam dowód kobiety? Telefon jest koleżanki, ja go tylko wystawiam - takie tłumaczenie możemy otrzymać gdy sprzedający liczy, że mu zaufamy. Jak przebiega taka transakcja? Gdy mamy do czynienia z oszustem, to dość szybko - odbiera Blika w bankomacie i tyle go widzieliśmy.