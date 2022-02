Wspaniałe wieści dochodzą do nas z konsorcjum EUROfusion, w które zaangażowanych jest blisko 5000 naukowców i studentów z całego Starego Kontynentu. W projekcie Joint European Torus udało się ustanowić nowy, przełomowy rekord w fuzji jądrowej. Naukowcy informują o uzyskaniu aż 59 megadżuli z pracującego reaktora fuzyjnego JET, który jest największym działającym tokamakiem na świecie. JET osiągnął wartość Q, czyli moc wyjściową syntezy jądrowej w stosunku do mocy, wynoszącą zaledwie 0,33. Wartość jednego oznacza, że wyprodukował tyle energii, ile zużył.

Reklama

Poprzedni rekord wynosił 27,1 megadżuli i został ustanowiony w 1997 roku. W trakcie najnowszych eksperymentów udało się utrzymać plazmę przez 5 sekund. Chociaż to niewiele, to jednak eksperci od technologii fuzyjnych ocenili, że mówimy tutaj o ważnym przełomie. Prace przy JET pozwolą bowiem udoskonalić budowane właśnie europejskie sztuczne słońce o nazwie ITER. Powstaje ono we Francji i rozpocznie pracę na początku lat 30.

- Utrzymanie impulsu fuzji deuteru z trytem na tym poziomie mocy, niemal na skalę przemysłową, dobitnie pokazuje wszystkim zaangażowanym w globalne poszukiwania fuzji jądrowej, że ta technologia działa. Dla projektu ITER, wyniki JET są silną przesłanką dającą pewność, że jesteśmy na dobrej drodze w kierunku zademonstrowania pełnej mocy fuzji - powiedział Dr Bernard Bigot, dyrektor generalny projektu ITER.

Inżynierowie z EUROfusion zapowiedzieli że nic nie stoi na przeszkodzie, by wydłużyć reakcje fuzyjne w ich sztucznej gwieździe JET do 5 minut czy 5 godzin. Nie można nie wspomnieć, że JET powstał w brytyjskim Culham i od 1977 roku jest eksploatowany w ramach programu badawczo-rozwojowego Euratom. To właśnie na nim wzorowany jest reaktor ITER.

Obecnie na świecie wszystkie największe mocarstwa pracują nad swoimi sztucznymi słońcami. Ciężko powiedzieć, który kraj jest pionierem rozwoju tej technologii, ponieważ niemal co miesiąc pojawiają się nowe, niesamowite dokonania na tym polu, ale wszystko wskazuje na to, że pierwszy reaktor fuzyjny zostanie wpięty do sieci energetycznej jednocześnie w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.