Tak dziś wygląda Bosco Verticale, pionowy las na apartamentowcach

Chociaż iście ekologiczny projekt Stefano Boeri góruje na dzielnicą Porta Nuova już 8 lat, to jednak wertykalny las na apartamentowcach bezustannie się zmienia, dokładnie tak jak cała przyroda nie stoi w miejscu. Dziś będzie mogli zobaczyć, jak wygląda aktualnie, czyli jesienią.

Obecnie apartamentowce mogą pochwalić się posiadaniem aż 21 tysięcy najróżniejszych pojedynczych roślin. Eksperci wyliczają, że dzięki nim 20 tysięcy kilogramów dwutlenku węgla z atmosfery nad miastem przetwarzanych jest na życiodajny tlen.

Wideo youtube

Tak naprawdę wertykalne ogrody to tylko część ekologicznego wymiaru apartamentowców Bosco Verticale. Obiekty są samowystarczalne, gdyż energia potrzebna mieszańcom pozyskiwana jest z paneli solarnych, a ścieki są filtrowane. Mediolańskie wieżowce pokazują, że nawet w sercach miast można stworzyć rajskie ogrody.

Reklama

Szkoda tylko, że takie projekty to ewenementy. Było ich, jest i dalej będzie bardzo mało na całym świecie, a w dodatku nie ma nimi większego zainteresowania. Problemem są tutaj wciąż zbyt duże koszty budowy i eksploatacji. Na to mogą pozwolić sobie tylko zamożni ludzie. Aby mogły zajść rewolucyjne zmiany, potrzeba sprawić, by takie inwestycje były w zasięgu zwykłych ludzi. Eksperci uważają, że to kwestia przynajmniej 30 lat.