Francuzka firma architektoniczna z Croissy-Beaubourg ukończyła właśnie pierwszy w kraju, publiczny budynek wykonany z betonu konopianego. Budowla jest halą sportową o powierzchni 380 metrów kwadratowych. Hala Pierre Chevet jest budynkiem typu "carbon-negative". Oznacza to, że nie tylko jego emisja CO2 wynosi zero, lecz jest też w stanie oczyszczać atmosferę z tego związku chemicznego. Ponadto, materiał, z którego został wykonany budynek cechują bardzo dobre właściwości cieplne oraz jest bardzo efektywny w kwestii izolacji akustyki. Beton konopiany uważany jest również za materiał odnawialny i ognioodporny. Jego gęstość wynosi około 15 proc. gęstości klasycznego betonu.

Budynki z bloków konopnych mogą być przyszłością budownictwa. Oprócz oczywistej przewagi w postaci zerowej emisji CO2, uprawa konopi zajmuje jedynie od 90 do 120 dni, co sprawia, że roślina rośnie ponad 100 razy szybciej od dębów. Co więcej, według Cambridge Centre for Natural Material Innovation konopie oczyszczają atmosferę z dwutlenku węgla dwukrotnie skuteczniej niż lasy.

Twórcy projektu w rozmowie z portalem Deezen przyznali, że największym wyzwaniem było przekonanie klientów, że bloki konopne są godną zaufania alternatywą dla tradycyjnego betonu. Z pewnością nie pomogła w rozmowach z inwestorami cena materiału, który jest droższy niż beton, lecz na dłuższą metę może się okazać bardziej opłacalny.