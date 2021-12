Dubaj już teraz jest bardzo atrakcyjną lokalizacją turystyczną. Miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest niesamowicie nowoczesne i zaawansowane technologicznie. To właśnie tam znajduje się między innymi Burż Chalifa, najwyższy budynek na świecie. Nowy hotel firmy Kempinski będzie doskonałym dodatkiem do miasta i ciekawą atrakcją dla turystów.

Sieć hotelowa Kempinski rozpoczyna realizację projektu luksusowego ośrodka wczasowego. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że hotel będzie unosić się na wodzie. Główny budynek będzie składał się z czterech, połączonych części, w których znajdą się wszelkie usługi oferowane przez dzisiejsze luksusowe resorty. Będzie można tam zjeść w wykwintnych restauracjach lub barach, zrelaksować się w SPA, skorzystać z basenu lub siłowni. Do głównej części będą zakotwiczone specjalne wille dla najważniejszych gości. Klienci będą lokowani w 156 pokojach i 12 willach. Do hotelu będą oni przewożeni specjalnymi, firmowymi łódkami, lecz będą też mogli używać własnych jachtów.

Wille będą nie tylko na wynajem, lecz również na sprzedaż. Co więcej, bez problemu można je odpiąć od głównej części hotelu i zakotwiczyć gdzieś indziej. Zaprojektowane zostały w taki sposób, by mogły poruszać się z prędkością 6 mil morskich na godzinę. Co więcej, wille zostaną zaopatrzone w panele słoneczne, a cała konstrukcja ma być ekologiczna. Przedstawiciele firmy Kempinski poinformowali, że inwestycja zostanie ukończona już w 2023 roku.

