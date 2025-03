Nowy sezon "Czarnego lustra" już niedługo. Czego możemy się spodziewać?

Obsada najnowszego sezonu "Czarnego lustra" była już częściowo znana. Wśród aktorów znajdą się między innymi Awkwafina, Peter Capaldi (Legion samobójców), Emma Corrin (The Crown), Paul Giamatti, Lewis Gribben, Rashida Jones (The Office) czy Issa Rae (Barbie). Do grona aktorów dołączą także: Michele Austin, Will Poulter (Strażnicy Galaktyki: Vol 3) czy Jay Simpson.