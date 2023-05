Oryginalny prezent na komunię dla chłopca jest tylko jeden. Hit 2023 roku!

Spis treści: 01 Dobry prezent komunijny, czyli jaki?

Myśląc nad prezentem komunijnym dla chłopca, trzeba pamiętać, że obdarowywany ma zaledwie 9 lub 10 lat. Oczywiście można zapytać samego zainteresowanego, co chciałby dostać, ale warto w tej kwestii poradzić się przede wszystkim rodziców.

To oni wiedzą, czym dziecko się interesuje, a także podpowiedzą, co już ma. Dzięki temu prezent będzie trafiony i nie zdubluje się z tym, co maluch już posiada. Dziecko z pewnością ucieszy się z konsoli do gier, telefonu komórkowego albo tabletu - pytanie tylko, czy rodzice zgadzają się na taki prezent na komunię. Konsultacja jest więc jak najbardziej wskazana!

Dzień komunii ma przede wszystkim charakter religijny. Warto więc, by prezent do tego nawiązywał - wskazane są więc wszelkiego rodzaju medaliki, krzyżyki albo biblia. Do tego można dokupić coś niezwiązanego z religijnym charakterem tego święta - zabawkę albo gadżet.

Prezent na komunię dla chłopca - hulajnoga elektryczna

Hulajnogi elektryczne stały się szalenie popularne kilka lat temu - okazało się, że ten "dziecięcy" środek transportu polubili nawet dorośli.

Obecnie na rynku, dostępnych jest wiele modeli o najróżniejszych parametrach. Wybierając prezent na komunię, należy postawić na model przeznaczony dla dzieci. Tylko wtedy maluch będzie mógł bezpiecznie się na takiej hulajnodze poruszać.

Hulajnoga elektryczna dla chłopca to dobry prezent komunijny.

Elektryczna hulajnoga obowiązkowo musi być wyposażona w światła, a także opcję ograniczenia prędkości. Jeśli chodzi o wygląd hulajnogi - do wyboru jest naprawdę ogromna ilość modeli: od tych bardziej kolorowych, po zupełnie stonowane.

Podobnie wygląda rozpiętość cenowa - hulajnogę elektryczną można kupić za kilkaset złotych, jak i za kilka tysięcy.

Rower. Tradycyjny prezent na komunię

Rower to jeden z klasyków, jeśli chodzi o komunijne prezenty. Czas komunii to zwykle okolice maja, dlatego dwukołowy pojazd jest pomysłem idealnym! Po uroczystości w kościele i obiedzie można właściwie od razu ruszać na podwórko. Rower to prezent uniwersalny - większość dzieci, a szczególnie chłopców lubi aktywnie spędzać czas i z pewnością chętnie będzie z niego korzystać.

Zastanawiasz się, jaki rower kupić dziewięcioletniemu malcowi? Jeśli dziecko ma już opanowaną jazdę na dwóch kółkach, warto postawić na nieco większy rower, który posłuży dłużej.

Zegarek. Klasyka wśród prezentów dla chłopca

Czy dawanie zegarka na komunię nie jest już passe? Zdecydowanie nie! Zegarki, które obecnie dostępne są na rynku całkowicie różnią się od tych, które wręczano na komunię przed laty. Najmodniejszym prezentem z tej kategorii są smartwatche, czyli inteligentne zegarki wyposażone w szereg dodatkowych funkcji.

Najbardziej zaawansowane modele pozwalają na monitorowanie tętna, snu i innych funkcji życiowych, mierzenie postępów sportowych oraz dzwonienie i wysyłanie wiadomości. Zegarek tego typu to doskonały pomysł dla młodego sportowca i fana elektronicznych gadżetów!

Coś dla miłośnika gier. Konsola PlayStation

Konsola do gier to marzenie prawie każdego chłopca. Najbardziej znaną na rynku jest zdecydowanie PlayStation - jej kolejne wersje sprzedają się rewelacyjnie i momentalnie znikają ze sklepowych półek. Na konsoli można grać w rozmaite gry, dostosowane do wieku i umiejętności dziecka.

PlayStation 5. Konsola do gier to dobry prezent na komunię dla chłopca. Warto rozważyć taki zakup.

Jeśli planujesz zakup konsoli, dorzuć do prezentu chociaż jedną grę - maluch na pewno od razu będzie chciał wypróbować nowy sprzęt.

Konsola jest prezentem stosunkowo drogim, szczególnie jeśli zdecydujesz się na zakup najnowszej wersji. Jeżeli jednak wiesz, że maluch marzy o takim urządzeniu, dobrym pomysłem jest kupienie PlayStation jako prezentu od obojga chrzestnych albo od rodziców i dziadków.

Dziecko będzie szczęśliwe, a wydatek rozłoży się na więcej osób.

Tablet. Prezent na komunię i gadżet do zabawy oraz do nauki

Modnym w ostatnich latach prezentem komunijnym są tablety. Mogą one wspierać dziecko w nauce, a także być źródłem dobrej zabawy. Jaki tablet wybrać? To zależy od jego przeznaczenia.

Dziecko będzie na nim prawdopodobnie oglądało bajki lub filmy, grało, a także uczyło się. Być może będzie służył również do robienia zdjęć. Najważniejsze parametry do takich celów to dobry wyświetlacz (najlepiej nie mniejszy niż 10-calowy) oraz wysoka rozdzielczość (najlepsza będzie Full HD).

Kupując tablet, zwróć również uwagę na pojemność baterii - urządzenie, które wytrzymuje jedynie kilka godzin nie jest najlepszym wyborem. Przyzwoity tablet to koszt rzędu kilkuset złotych. Na rynku dostępne są oczywiście także modele droższe, ale dla kilkulatka z reguły zupełnie wystarczający jest sprzęt, który nie kosztuje więcej niż 1000 złotych.

Dron. Hit wśród prezentów na komunię

Niekwestionowanym hitem wśród komunijnych prezentów są drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne. To oryginalny podarunek dla dziecka ciekawego świata, które lubi spędzać czas na dworze. Czym kierować się przy wyborze drona?

Dron to bardzo dobry prezent na komunię dla chłopca. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

czas lotu — czyli to, jak długo dron lata po naładowaniu baterii,





łatwość obsługi — dron dla dziecka nie powinien być zbyt skomplikowany w obsłudze, gdyż odbierze mu to całą radość z użytkowania go,





przeznaczenie — przed zakupem warto się zastanowić, do czego posłuży urządzenie; jeśli ma służyć tylko do zabawy, nie musi być bardzo zaawansowane - jeśli jednak kupisz bardziej profesjonalny sprzęt, dziecko dłużej będzie z niego korzystało,





waga i wymiary — dron dla dziecka powinien być lekki i poręczny, tak aby mógł go samodzielnie przenosić,





dodatkowe funkcjonalności — niedrogi dron może po prostu wznosić się w powietrze, jednak warto kupić maluchowi sprzęt mający dodatkowe funkcje, np. nagrywanie filmów z lotu lub robienie zdjęć.

Wybór prezentu komunijnego powinien być dobrze przemyślany - to w końcu dość spory wydatek! Przede wszystkim warto porozmawiać z rodzicami malucha - oni najlepiej wiedzą, co mu się przyda i z czego się ucieszy.