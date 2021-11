Twórcy filmów na platformie YouTube prześcigają siebie samych w coraz bardziej niesamowitych pomysłach. Wśród nich swoim talentem wyróżnia się konstruktor o przezwisku nawiązującym do słynnej postaci z filmów o agencie 007 - "The Q". Podobnie jak w filmowym laboratorium, również na wspomnianym kanale znajdziemy wiele zaskakujących i na pierwszy rzut oka, szalonych pomysłów. Choć te początkowo wydają się totalnie abstrakcyjne - niemal zawsze spełniają swoją rolę.

Przykładem niech będzie projekt roweru napędzanego bezłańcuchowym systemem opartym na dwóch korbach obrotowych. Wynalazek jest niejako powrotem do przeszłości i bezpośrednio nawiązuje do rozwiązań stosowanych w początkowych latach rowerowego szaleństwa. W przeciwieństwie do starodawnych konstrukcji, pomysł youtubera wykorzystuje jednak zębatkę stożkową, zamiast tradycyjnej tarczy.

Przebieg budowy oraz całą historię powstawania pojazdu, możecie obejrzeć bezpośrednio na kanale autora. Przyznać trzeba, że całość prezentuje się bardzo ciekawie i może na zawsze wyeliminować konieczność pospiesznego zakładania zsuniętego łańcucha. Bylibyście zainteresowani?