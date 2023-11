Księga Starego Testamentu jako dowód wielkich wydarzeń?

Jak wskazali archeolodzy wykryte datowanie mogli porównać z licznymi zapiskami o Gezerze. Pozwalają także sprawdzić, czy daty bezwzględne można powiązać z wydarzeniami historycznymi, takimi jak zniszczenie miasta i jego odbudowa. Badania pozwoliły, chociażby obalić, że jeden z epizodów zburzenie miasta Gezer nie jest powiązany z kampanią króla Chazaela, władcy Damaszku a egipskiego faraona Merenptaha, który panował w okolicach XII w. p.n.e. Przeczy to wersji Starego Testamentu.



Jednak szczególnie interesująca jest kwestia potężnych bram, które stały u wejścia do Gezer, a także miast Meggido i Hazor. Przez lata archeolodzy debatowali, kto wzniósł tak wielkie budowle, sugerujące scentralizowaną władzę. Nowe badania radiowęglowe wskazują, że brama z Gezer powstała w pierwszej połowie X w. p.n.e., a za jego budowę mógł odpowiadać król Salomon. Odpowiadałoby to zapisowi ze Starego Testamentu, wedle którego Salomon odbudował Gezer po jednym z najazdów.

Faraon, król Egiptu, zaatakował i zdobył Gezer. Podpalił je. Zabił jego kananejskich mieszkańców, a następnie podarował je w prezencie ślubnym swojej córce, żonie Salomona. Salomon odbudował Gezer. 1 Księga Królów 9:16

Ile jest w tym prawdy?

Oczywiście autorzy zaznaczają, że samo datowanie radiowęglowe nie powie nam dokładnie, kto zbudował elementy Gezer w określonym okresie. Niemniej datowanie bram na okres X w. p.n.e. zaprzecza wcześniejszym teoriom, że odpowiada za nie izraelski ród Omrydów. Same badania zaś faktycznie są w tym aspekcie zbieżne z zapiskami z Biblii.

"Data 10 wieku p.n.e. oparta na 14C dla wczesnej ekspansji w Szeherezadzie w szczególności wyklucza związek z północną izraelską dynastią Omrydów, jednak jest chronologicznie zgodna z Saulem, Dawidem lub Salomonem, których datowanie oparte na tekście (choć przybliżone) przypada na 10 wiek p.n.e. (być może także późny 11 wiek p.n.e.)" - głosi fragment badań.

To stawia Dawida i Salomona z powrotem na świeczniku jako zaangażowanych w przynajmniej część monumentalnej architektury w okolicy, a przynajmniej nie możemy ich wykluczyć w sposób, w jaki te wyniki wydają się wykluczać Omrydów. mówi Dr. Lyndelle Webster, główna autorka badań dla portalu Haaretz

Niemniej nie można tego traktować jako pewnik, a bardziej rozwinięcie debaty nt. faktyczności wydarzeń i postaci opisanych w Biblii. Jak już zresztą wspomnieliśmy te same badania zaprzeczyły opisom Starego Testamentu co do zniszczenia Gezer przez króla Chazaela. Jednak nie jest tak szokujące, że przynajmniej część zapisów z Biblii może się pokrywać z faktyczną historią, gdyż była spisywana z ujęciem wydarzeń historycznych.