Chcieli odnowić piramidę w Egipcie. Co dalej z kontrowersyjnym projektem?

Egipskie władze ds. starożytności chciały położyć nową okładzinę na jednej ze słynnych piramid w Gizie. Renowacja wywołała międzynarodowe oburzenie, co ostatecznie doprowadziło do wstrzymania prac. Co będzie dalej z piramidą Mykerinosa?

Zdjęcie Słynne piramidy w Gizie. Od lewej piramidy: Mykerinosa, Chefrena, Chopsa. Z przodu widoczne trzy Piramidy Królowych / Richard Maschmeyer / East News