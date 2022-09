Jak wyginęły dinozaury? Na to pytanie paleontolodzy mieli do tej pory głównie jedną odpowiedź. 66 milionów lat temu wielka asteroida uderzyła w Ziemię, doprowadzając do masowej zagłady, która zabrała z naszej planety jedne z najbardziej fascynujących stworzeń w historii. Jednak ostatnie badania wskazują, że dinozaury wymierały już dużo wcześniej.

Pierwsze podejrzenia o cichym wymieraniu dinozaurów

W świecie paleontologii istniały już przesłanki o tym, że wielkie wymieranie dinozaurów zaczęło się na długo przed uderzeniem asteroidy. Niektóre badania paleontologów wskazywały, że w okresie późnej kredy (ostatniego okresu panowania dinozaurów przed uderzaniem asteroidy), doszło już do masowego wymierania większych stworzeń.

Te dane były jednak niepełne, bo dotychczas pochodziły tylko z badań przeprowadzonych w Ameryce Północnej. Nie można więc było ich nałożyć na cały świat. Przez to dalej łączono wielkie wymieranie dinozaurów z asteroidą, która uderzyła w Ziemię.

Przełomu w tej sprawie dokonali badacze z Instytutu Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii Chińskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przeprowadzili szerokie badania skamielin z późnej kredy, niepochodzących z Ameryki. A to dało bardzo ciekawe informacje.

Wyniki zmieniające historię wielkich gadów

Chińscy naukowcy przebadali ponad 1000 skamieniałych jaj dinozaurów, znalezionych w zagłębiu koło miasta Sheyong w Mandżurii. Badane jaja pochodziły z okresu obejmującego ostatnie 2 miliony lat kredy, dzięki czemu można było je porównać z dotychczasowymi danymi z Ameryki.

Wyniki dowiodły, że prawie wszystkie jaja pochodziły tylko od 3 różnych gatunków dinozaurów, z czego dwa należały do grupy mięsożernych owiraptorów, a jeden roślinożernych hadrozaurów. Prócz tego wskazano jeszcze kilka kości gatunków należących do rodziny tyranozaurów i zauropodów, które miały żyć na tamtych terenach w później kredzie.

Badania wykazały więc, że w ciągu ostatnich 2 milionów lat panowania dinozaurów w tamtym regionie żyło tylko 5 ich gatunków! Jest to dalekie od głównego wyobrażenia ostatnich lat panowania dinozaurów, gdzie gady różnych grup i gatunków ciągle panowały na planecie. Potwierdza to koncepcję o tym, że ich wymieranie następowało już przed uderzeniem asteroidy.

Asteroida tylko "dobiła" dogorywające dinozaury

O swoim odkryciu chińscy naukowcy pochwalili się w czasopiśmie naukowym PNAS i już wywołali tym wielką sensację. Nie ma co się dziwić, biorąc pod uwagę, że zmienia narrację co do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Ziemi.

Jak nowe dowody dopiero ujrzały światło dzienne to w połączeniu ze szczegółowymi badaniami skamielin z Ameryki, są mocnym materiałem na poparcie tezy o tym, że dinozaury były skazane na wymarcie, nawet bez pomocy z kosmosu. No ale właśnie, skoro nie asteroida, to co zaczęło zabijać te stworzenia?

Możliwe, że paleontolodzy zaczną zwracać się do niektórych teorii z przeszłości, bądź rozwijać już akceptowane, które łączono z uderzeniem asteroidy. Chociażby teorię o masowych wybuchach wulkanów, które zniszczyły światowy ekosystem. A może pojawią się kolejne badania, które obalą założenia chińskich naukowców. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość dla paleontologii, ta stoi dziś przed swoistą rewolucją.