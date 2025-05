Wybór nowego imienia to jedna z pierwszych decyzji, jaką podejmuje nowo wybrany papież. Choć nie wynika to z żadnej oficjalnej doktryny Kościoła katolickiego, tradycja zmiany imienia papieża sięga wczesnego średniowiecza i od tamtej pory zyskała ogromne znaczenie symboliczne. Dla nowego następcy św. Piotra imię to nie tylko osobisty wybór - to sygnał dla wiernych i świata o kierunku, jaki zamierza obrać jego pontyfikat.