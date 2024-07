Kurort, obok którego odnaleziono niezwykły artefakt, znajduje się około 8 km na północ od Warny. Miasto to było kiedyś tracką osadą, a później stało się kolonią starożytnej Grecji, by potem przejść w ręce Cesarstwa Rzymskiego w około 15 r. n.e. Słynne w Europie starożytne łaźnie i termy zostały wybudowane tutaj pod koniec II wieku i były użytkowanie do końca III wieku.

Starożytny sarkofag został odkryty na plaży

Sarkofag został zauważony przez policjanta, który przebywał akurat na wakacjach. Znalezisko znajdowało się blisko nowo wybudowanego, lecz jeszcze niefunkcjonującego kompleksu turystycznego. W sprawę wyjaśnienia sytuacji zaangażowała się policja, Muzeum Archeologiczne w Warnie oraz regionalne biuro Dyrekcji ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury.

Według wstępnych oględzin sarkofag może pochodzić z epoki rzymskiej, z II-III wieku naszej ery. Znalezisko ma szerokość 90 cm, długość 235 cm i wysokość 75 cm. Przyozdobione jest wyjątkowymi dekoracjami reliefowymi. Zauważyć tutaj można wyrzeźbione girlandy, liście, winogrona, głowy zwierząt, rozety, obosieczne topory oraz inne ornamenty charakterystyczne dla rzymskiej sztuki funeralnej.

Jak podają bułgarskie media, sarkofag mógł być wykorzystywany jako... stół. Posiadał on nowoczesną marmurową pokrywę z trzema niszami. Według ekspertów górne fragmenty znaleziska zostały ucięte tak, by pasowały do płyty. Z kolei całość została pomalowana farbą elewacyjną. Jak podaje Milena Marinova, konserwator z muzeum w Warcie, sarkofag jest obecnie czyszczony ze wspomnianej farby.

Jak powiedziała Marinova: - Chcemy zobaczyć, co jest pod spodem [pod farbą - red.], czy pozostało jakieś oryginalne zabarwienie, jaką techniką je wykonano - wszystkie informacje, które powiedzą nam, czy sarkofag jest autentyczny. Dopiero zaczęliśmy, nie możemy niczego powiedzieć na pewno.

Szczegółowe badania archeologiczne mają ustalić, czy znalezisko jest autentyczną rzymską relikwią, zmodyfikowanym oryginałem, czy też współczesnym tworem stylizowanym na antyk. Badacze podkreślają, że istnieje wiele metod pozwalających na sztuczne postarzanie artefaktów. Analiza ma zweryfikować wartość historyczną tego obiektu.

Ekspertyzy są przeprowadzane w Muzeum Archeologicznym w Warnie. Do przetransportowania wielkiego i ciężkiego znaleziska wykorzystano ciężki sprzęt, a w pracach brało udział kilkanaście osób.