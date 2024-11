W jaskini Prado Vargas w północnej części Hiszpanii, około 80 kilometrów na zachód od miasta Bilbao odkryto unikalny zbiór 15 morskich skamieniałości, które zostały zgromadzone przez neandertalczyków od 39,8 do 54,6 tys. lat temu. W tym czasie homo sapiens nie zamieszkiwali tych terenów, co wyklucza możliwość, że to oni byli autorami kolekcji.

Naukowcy badający znalezisko przyznają, że nie mają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego neandertalczycy zbierali te przedmioty. Jedna z hipotez sugeruje, że mogły być one wynikiem dziecięcej fascynacji - podobnej do tej wykazywanej przez współczesne dzieci, które często zbierają muszle, naklejki czy inne pamiątki. Naukowcy wskazują, że w jaskini znaleziono szczątki neandertalskich dzieci, co sugeruje, że to właśnie najmłodsi członkowie grupy mogli być twórcami kolekcji.

Zbieranie skamielin jako dowód rozwiniętego myślenia

Choć gromadzenie tego rodzaju przedmiotów może wydawać się niczym szczególnym, to jest to przejaw zaawansowanych zdolności poznawczych. Zbieranie wymaga przypisania obiektom symbolicznego znaczenia, co sugeruje zdolność do abstrakcyjnego myślenia.

Czy neandertalczycy, uznawani często za prymitywnych, byli zdolni do takich działań? Coraz więcej dowodów wskazuje na ich złożoną wyobraźnię. Wśród przykładów można wymienić tworzenie sztuki czy opiekę nad starszymi i niepełnosprawnymi.

Autorzy badania zauważają, że zgromadzone w jaskini skamieniałości mogły być postrzegane przez neandertalczyków jako dzieła sztuki stworzone przez naturę. Fascynacja ich formą, estetyką czy rzadkością występowania mogła dostarczać im przyjemności podobnej do tej, którą odczuwają współcześni kolekcjonerzy. Być może proces poszukiwania i odnajdywania tych przedmiotów był dla neandertalczyków po prostu źródłem radości i spełnienia.

Spirala poszukiwań skamieniałości

Autorzy badania zwracają także uwagę na ciekawe zjawisko - tak jak neandertalczycy zbierali morskie skamieniałości, tak współcześni ludzie poszukują pozostałości neandertalczyków i eksponują je w muzeach. "Zdaje się tworzyć to nieskończoną spiralę, w której pewnego dnia sami staniemy się częścią tego, co zbieramy" - piszą badacze w pracy opublikowanej w czasopiśmie Quaternary.

