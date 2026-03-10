Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że odchody ptaków mogły odegrać kluczową rolę w historii cywilizacji. A jednak właśnie taką tezę stawiają archeolodzy badający dawne społeczeństwa wybrzeża Peru. Najnowsze analizy sugerują, że bogate w składniki odżywcze ptasie guano pomogło stworzyć gospodarcze fundamenty Królestwa Chincha - jednego z najpotężniejszych organizmów politycznych regionu jeszcze przed ekspansją Inków.

Badanie prowadzone przez archeologów pokazało, że ten niezwykły nawóz znacząco zwiększał plony kukurydzy, najważniejszej rośliny uprawnej w wielu kulturach obu Ameryk. Nadwyżki żywności pozwalały utrzymać rosnącą populację, rozwijać handel i budować regionalną potęgę.

- Guano ptaków morskich może wydawać się czymś błahym, jednak nasze badania sugerują, że ten potężny zasób mógł znacząco przyczynić się do zmian społeczno-politycznych i gospodarczych w andyjskim Peru. Guano dramatycznie zwiększało produkcję kukurydzy, a powstała nadwyżka rolna napędzała gospodarkę królestwa Chincha, wzmacniając handel, bogactwo, wzrost populacji i wpływy regionalne. W starożytnych kulturach andyjskich nawóz był władzą - powiedział dr Jacob Bongers z University of Sydney.

Tajemnica kukurydzy z pustynnej doliny

Naukowcy przebadali 35 próbek kukurydzy znalezionych w grobowcach w dolinie Chincha. Analizy laboratoryjne wykazały niezwykle wysokie stężenia azotu - znacznie wyższe, niż mogłyby powstać naturalnie w ubogich glebach tego regionu. Najbardziej prawdopodobnym źródłem takiej ilości składników odżywczych było właśnie guano ptaków morskich.

Według badaczy nawóz zbierano na pobliskich wyspach Chincha, słynących z ogromnych złóż ptasich odchodów. Historyczne zapiski z epoki kolonialnej wspominają, że mieszkańcy wybrzeży Peru i północnego Chile dopływali tam na tratwach, by gromadzić guano do nawożenia pól.

Rolnictwo w jednym z najsuchszych miejsc Ziemi

Wybrzeże Peru należy do najsuchszych obszarów świata, dlatego rolnictwo zawsze było tu trudne. Nawet nawadniane pola szybko traciły składniki odżywcze. Transport guano z wysp rozwiązywał ten problem, umożliwiając intensywną uprawę kukurydzy.

- Wiemy, że Chincha byli niezwykle bogaci i stanowili jedną z najpotężniejszych społeczności wybrzeża swoich czasów. Ale co było źródłem tego dobrobytu? Nasze dowody sugerują, że kluczową rolę odegrało guano oraz wiedza morska Chincha i ich dostęp do wysp - wyjaśnił dr Jacob Bongers.

Ekologiczna wiedza jako źródło potęgi

Badacze zwracają uwagę, że mieszkańcy regionu rozumieli złożone zależności między oceanem a rolnictwem. W sztuce Chincha często pojawiają się jednocześnie wizerunki ptaków morskich, ryb i kiełkującej kukurydzy.

- Prawdziwa potęga Chincha nie polegała tylko na dostępie do zasobu. Była nią umiejętność zrozumienia złożonego systemu ekologicznego i przekształcenia tej wiedzy w nadwyżkę rolną, która zbudowała ich królestwo - podkreśliła dr Emily Milton ze Smithsonian Institution.

Źródło: University of Sydney. "Bird droppings helped build one of ancient Peru's most powerful kingdoms." ScienceDaily. ScienceDaily, 7 March 2026. .

Publikacja: Jacob L. Bongers, Emily B. P. Milton, Jo Osborn, Dorothée G. Drucker, Joshua R. Robinson, Beth K. Scaffidi. Seabirds shaped the expansion of pre-Inca society in Peru. PLOS One, 2026; 21 (2): e0341263 DOI: 10.1371/journal.pone.0341263

Makabryczna wystawa przyciąga tłumy zwiedzających. Jej bohaterami są… seryjni mordercy © 2026 Associated Press