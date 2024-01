Nowe badania archeologiczne ujawniają wiek Szczecina. "To rewelacja!"

Mamy wyniki badań. To rewelacja! Niezależne, pierwsze tak dokładne wyniki, które potwierdzają, że wcześniejsze datowania archeologiczne były prawidłowe. W dodatku na ich podstawie możemy precyzyjniej twierdzić, że osada w tym miejscu istniała w okresie od 771 do 886 lub od 771 do 893 roku.

Mówi Marek Dworaczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ze Szczecina, który ze strony Zamku sprawuje nadzór archeologiczny nad inwestycją