Glina, z której wykonano cegły, zawiera miliony cząstek ferromagnetycznych – minerałów o właściwościach magnetycznych, które zachowują się jak wiele małych „kompasów” lub magnesów. Ogrzanie do temperatury 200°C [392°F] lub wyższej, jak to ma miejsce w przypadku pożaru, uwalnia sygnały magnetyczne tych cząstek magnetycznych i statystycznie mają one tendencję do ustawiania się w linii z polem magnetycznym Ziemi w określonym czasie i miejscu.

Mówi autor badania dr Yoav Vaknin.