Odciski stóp sprzed niemal 100 tys. lat. Jedne z najlepiej zachowanych na świecie

Ślady znalezione w pobliżu Larache (północno-zachodnie wybrzeże Maroka) są jednymi z najlepiej zachowanych na świecie. Jak wskazują badania opublikowane 23 stycznia w czasopiśmie Scientific Reports badacze natknęli się na nie w pobliżu północnego krańca Afryki Północnej w 2022 roku podczas badań skał nieopodal linii brzegowej.

- W przerwie między przypływami powiedziałem mojemu zespołowi, że powinniśmy udać się na północ, aby zbadać inną plażę. Byliśmy zaskoczeni, gdy znaleźliśmy pierwszy odcisk stopy. Na początku nie byliśmy przekonani, że to ślad stopy, ale potem znaleźliśmy większy ślad ścieżki - powiedział Live Science główny autor badania Mouncef Sedrati, profesor nadzwyczajny dynamiki wybrzeża i geomorfologii na Uniwersytecie Południowej Bretanii we Francji.

Zdjęcie Lokalizacja badań i odnalezienia śladów / Sedrati M. i in., Sci Rep 14, 1962 (2024)/CC BY 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) / materiał zewnętrzny

Cenne ślady sprzed niemal 100 tysięcy lat

Znalezione miejsce okazało się mieć nieocenioną wartość naukową. Nie dość, że znaleziono 85 śladów ludzkich odciśniętych na plaży przez grupę co najmniej pięciu wczesnych ludzi, to jest jedynym znanym tego typu miejscem ludzkich śladów w południowym regionie Morza Śródziemnego.

Aby ustalić wiek znaleziska, wykorzystano metodę znaną jako Datowanie optycznie stymulowaną luminescencją (OSL). To technika stosowana do datowania minerałów, która polega na pomiarze ilości światła emitowanego z energii zgromadzonej w wybranych typach skał. Stosowana jest zarówno w geologii jak i archeologii.

Na podstawie wieku drobnych ziaren piasku naukowcy ustalili, że wielopokoleniowa grupa Homo sapiens spacerowała w tym miejscu około 90,3 tysięcy lat temu (±7,6 tys. lat) wydeptując dwie ścieżki. Było to w późnym plejstocenie, czyli podczas ostatniej epoki lodowcowej, która zakończyła się 11,7 tys. lat temu. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono też minimalną liczbę osób, które zostawiły odciski stóp.



Zdjęcie Zdjęcia wybranych śladów stóp / Sedrati M. i in., Sci Rep 14, 1962 (2024)/CC BY 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Ślady stóp i wygenerowane na ich podstawie modele / Sedrati M. i in., Sci Rep 14, 1962 (2024)/CC BY 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) / materiał zewnętrzny

- 81 zmierzonych śladów odpowiada co najmniej 5 osobom. Wśród tych minimum 5 osób znajduje się małe dziecko (od 1 do 4 lat), starsze dziecko (od 4 do 8 lat), nastolatek lub niski dorosły (148,8 - 161,8 cm), średniej wielkości dorosły (162,9 cm - 175,9 cm) i wysoki dorosły (176,2 - 189,0 cm), który prawdopodobnie jest płci męskiej, co wynika z dymorfizmu płciowego wzrostu znanego u skamieniałych i zachowanych Homo sapiens - czytamy w artykule.

Nie wiadomo na razie, co grupa ludzi z epoki lodowcowej robiła na plaży. Być może przyszłe analizy miejsca ujawnia te informacje. Wszystko wskazuje jednak na to, że trzeba będzie się ścigać z czasem. Postępująca erozja wybrzeża może doprowadzić do jej ostatecznego zniszczenia łącznie z zachowanymi śladami.

Odkrycie śladów w Larache stanowi kolejny dowód na znaczenie Afryki Północnej, a w szczególności regionu Maroka, dla ewolucji homininów. Zajmowana przez homininy od co najmniej 2,4 mln lat temu Afryka Północna była miejscem najwcześniejszego występowania Homo sapiens.

Literatura źródłowa: Sedrati M., Morales J.A., Duveau J. et al. A Late Pleistocene hominin footprint site on the North African coast of Morocco. Sci Rep 14, 1962 (2024), dostęp (31.01.2024 r.): https://doi.org/10.1038/s41598-024-52344-5

