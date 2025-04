Odkryli książkę oprawioną w ludzką skórę. Stała sobie na półce

19 kwietnia 1828 roku ojciec rzeczywiście odkopał tam ciało córki ukryte w worku zbożowym - rozpoznano je m.in. po ubraniu i brakującym zębie. Śledztwo szybko wskazało na Cordera, bo przy ciele kobiety znaleziono jego chustkę. Corder został zatrzymany w Londynie, w 1828 roku publicznie powieszony, a jego ciało zostało poddane sekcji i wykorzystane jako przykład "nauki przez przestrogę". Co to oznacza? Fragmenty jego skóry wykorzystano do oprawienia sądowego opisu zbrodni i procesu!

I nie jest to odosobniony przypadek, bo oprawianie książek w ludzką skórę, zwykle pochodzącą z ciał przestępców, to praktyka znana jako bibliopegia antropodermiczna. Oficjalnie znanych jest 50 takich książek, które znajdują się w bibliotekach i muzeach na całym świecie, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Belgii i Australii.

Odnaleziona ostatnio kopia książki "An Authentic and Faithful History of the Mysterious Murder of Maria Marten" autorstwa Jamesa Curtisa zawiera jednak tylko wstawki ze skóry ludzkiej na grzbiecie i rogach okładki, co odróżnia ją od pierwszego egzemplarza tej publikacji - całkowicie oprawionego w skórę, który od 1933 roku znajduje się na wystawie w tym samym muzeum.