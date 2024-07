Prace archeologiczne były prowadzone w Narodowym Rezerwacie Archeologicznym Deultum-Debet, jest to nekropolia powiązana z rzymską kolonią Deultum. Właśnie tutaj odnaleziono wyjątkowy amulet w postaci blaszki wykonanej ze srebra. Datowana jest ona na okres od końca II wieku do początku III wieku naszej ery.

Obszar Deultum-Debet był zamieszkiwany przez Traków (lud indoeuropejski żyjący po wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego) i był nazywany Dowlekt lub Denelton, czyli "miejsce między bagnami". Następnie teren ten został przejęty przez rzymskiego cesarza Wespazjana, który pod koniec I wieku naszej ery utworzył tutaj Deultum (Colonia Flavia Pacis Deultensium), czyli kolonię rzymską przeznaczoną dla weteranów z VIII Legionu Augusta - był to jeden z najstarszych legionów armii cesarsko-rzymskiej.

Kolonia posiadała własny port w miejscu dzisiejszego jeziora Mandra. W kolejnych wiekach stała się ważnym centrum handlowym i zajmowała aż 250 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Wznoszono tutaj liczne świątynie Asklepiosa i Kybele, czczono również lokalne trackie bóstwa.

W Bułgarii odkopano niezwykły amulet. Pokazuje początki chrześcijaństwa w Europie

W jednym z grobów odkryto tajemniczy amulet ze srebrnej blachy, który był zawinięty w rulon. Po dogłębnej analizie ujawniono, że na blaszce został wyryty tekst w języku greckim, widniał tutaj także znak krzyża.

Jak się okazuje, tekst traktował o archaniołach, Michale i Gabrielu, a także o "Strażniku", czyli Chrystusie. "Strażnik" został zapisany jako "+ΡЄICTOC", gdzie pierwsza litera imienia Chrystusa, czyli X została obrócona o 45 stopni, tworząc krzyż.

Według archeologów słowo "Strażnik" odnosi się również do roli Chrystusa, a także do ogólnego przeznaczenia amuletu, który miał zapewnić ochronę. Jednocześnie specjaliści przypominają, że pierwsi chrześcijanie często musieli ukrywać swoją wiarę w obawie przed prześladowaniami. Dlatego też amulet mógł zostać zakopany w tajemnicy i zwinięty w taki sposób, by przypominał niewielką sztabkę srebra.

Dr Nikolay Sharankov z Uniwersytetu Sofijskiego powiedział: - Inskrypcje widoczne publicznie rzadko otwarcie ujawniały religijne przywiązanie wczesnych chrześcijan. Często używano nieszkodliwych symboli, takich jak ptaki czy ryby, lub zawoalowanych wyrażeń, takich jak 'Bóg', które nie wzbudzały podejrzeń.