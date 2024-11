Badania prowadzone w latach 1980-81 w Templo Mayor, najważniejszym kompleksie świątynnym w Tenochtitlán, obecnie mieście Meksyk, ujawniły szczątki co najmniej 42 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Wszystkie szkielety były zwrócone do góry, miały podkurczone kończyny i umieszczono je w skrzyniach z ciosanego kamienia na warstwie piasku. Niektóre z nich miały na sobie ozdoby takie jak naszyjniki, czy zielone kamienie w ustach.

Wyniki nowych badań, które zostały zaprezentowane na dziewiątym spotkaniu Liberation through knowledge: "Water and Life" w Mexico's National College wskazują, że ofiary mogły być złożone bogowi deszczu Tlálocowi (właściwie wierzono, że miał władzę nad wszystkimi wodami - deszczem, rzekami, jeziorami). Miało to zakończyć wielką, panującą w regionie suszę.

- Na początku państwo próbowało łagodzić jej skutki, otwierając królewskie spichlerze, aby redystrybuować żywność wśród najbardziej potrzebujących klas, jednocześnie dokonując masowych ofiar z dzieci w Templo Mayor, aby uspokoić gniew tlaloque [karłów deszczu, którzy byli asystentami Tláloca] - powiedział na spotkaniu profesor Leonardo López Luján, archeolog i dyrektor projektu Templo Mayor w Narodowym Instytucie Antropologii i Historii (INAH). - Przez pewien czas państwo stawiało czoła tragedii w ten sposób, ale nadmiernie długi czas trwania kryzysu uczyniło je podatnym na ataki, zmuszając je do zezwolenia na masowy exodus swoich ludzi.

Zdjęcie Tláloc / Domena publiczna / Wikimedia

Poważna susza dotknęła region centralnego Meksyku

Aby dowiedzieć się więcej na temat znaleziska, naukowcy przeanalizowali dane geologiczne oraz meteorologiczne, z których wynikało, że w latach 1452-1454 w centralnym Meksyku miała miejsce poważna susza. Było to za czasów panowania Montezumy I i budowy Temple Mayor. Brak wody zniszczył zbiory, wyniszczył populację regionu, a nawet zmusił głodujące rodziny do sprzedawania swoich dzieci w pobliskich miastach, aby mieć pieniądze na żywność.

Jak przekazał prof. Leonardo López Luján, po okresie suszy na początku lata, która wpłynęła negatywnie na kiełkowanie, wzrost i kwitnienie roślin przyszły jesienne przymrozki, które zaatakowały kukurydzę, zniszczyły zbiory i doprowadziły do długotrwałego okresu głodu.

Archeolodzy wskazują, że aby dodatkowo złagodzić kryzys, ciała poświęconych dzieci posypano niebieskim pigmentem, muszlami i złożono z małymi ptakami. Otoczono je także 11 rzeźbami wykonanymi ze skały wulkanicznej, których twarze przypominały wizerunek Tláloca. Według prof. Lópeza Lujána ozdobienie dzieci w charakterystyczny sposób miało upodobnić je do wspomnianych pomocników boga deszczu.

