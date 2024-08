Odkryli przedziwny pochówek. To starożytny kult czczący wodę

Archeolodzy odkryli zaskakujące miejsce pochówku pochodzące z czasów, gdy starożytni mieszkańcy Peru zaczęli wznosić duże budynki i piramidy. A mowa o szczątkach czterech osób - dwójki dzieci, nastolatka i dorosłego - pochowanych ułożonych na boku z twarzą zwróconą w stronę gór i wyposażonych w symboliczne dary, jak kamienne wisiorki i ślimaki. Naukowcy już wcześniej wstępnie powiązali to miejsce ze starożytnym kultem wody, ale po nowych wykopaliskach obejmujących 51 metrów kwadratowych, czyli ok. 1 proc. powierzchni świątyni, mówią o konieczności zdefiniowania historii Ameryki Południowej na nowo.

Miejsce dużo starsze niż Machu Picchu

W ich trakcie odkryli głazowe ściany sklejone tynkami glinianymi i fragmentami naczyń ceramicznych, które miały zakrzywione narożniki charakterystyczne dla architektury okresu wczesnoformacyjnego obejmującego okres ok. 1800 do 900 p.n.e. Był to okres, kiedy starożytni Peruwiańczycy zaczęli wznosić duże budowle, w tym wczesne piramidy, przy użyciu ceramiki. Ba, jak twierdzą autorzy badania nowo odkryte pochówki pochodzą sprzed najsłynniejszego stanowiska archeologicznego w Peru, czyli Machu Picchu, które zostało zbudowane około 600 lat temu i "stanowi żywe świadectwo" starożytnych cywilizacji zamieszkujących kontynent.

Wczesne fragmenty ceramiki znalezione na tym stanowisku są podobne do tych obserwowanych w innych ważnych osadach, takich jak Gramalote w dolinie Moche i Huaca Negra w pobliżu wybrzeża w dolinie Virú powiedział archeolog Feren Castillo Luján.

Zdjęcie Rzeźba mitologicznego ptaka na terenie świątyni w Cerro Las Animas / Ucupe Cultural Landscape Archaeological Project / domena publiczna

Istnieją dowody na to, że ludzie żyli w Peru od ponad 15 tys. lat, ale dopiero ok. 5000-3000 lat p.n.e. mieszkańcy zaczęli tworzyć społeczeństwa posiadające systemy polityczne. Następnie, począwszy od około 2000 roku p.n.e., istnieją dowody na pojawienie się wśród ludzi zinstytucjonalizowanej religii. Nadal nie jest jasne, jak nazywali siebie ci starożytni ludzie ani jak nazywali ich sąsiedzi, a niewiele wiadomo również na temat okoliczności, w jakich wyłoniły się wśród ludzi złożone systemy wierzeń.

Góry mają symboliczne znaczenie jako źródło wody

Badacze podejrzewają, że ułożenie ciał zwrócone w stronę wzgórz może dostarczyć pewnych wskazówek, ponieważ góry mają symboliczne znaczenie w kosmologii andyjskiej. Ponieważ góry są również źródłem wody do nawadniania w suchym krajobrazie, badacze podejrzewają, że ciała prawdopodobnie umieszczono tam w imię szacunku dla żywiołu.

Archeolodzy przestrzegają także, że teren świątyni objęty wykopaliskami jest poważnie zagrożony ze względu na wzrost pokrywy rolniczej otaczającej ten obszar i zaapelowali do miejscowej ludności, aby chroniła "bezcenne dziedzictwo kulturowe" i zachowała je dla przyszłych pokoleń.

Potencjał turystyczny tego obszaru jest ogromny, ale poza tym musimy pomyśleć o tym, jak ważne jest cenienie i zachowanie naszej tożsamości kulturowej. Czas nagli i należy podjąć działania mające na celu zachowanie tego miejsca, zanim będzie za późno podsumowuje jeden z autorów.

