Palaspata, jak nazywali to miejsce rdzenni mieszkańcy , została odkryta dzięki zdjęciom satelitarnym i fotogrametrii wykonanej przy pomocy dronów. Zespół badawczy stworzył trójwymiarowy model kompleksu o wielkości miejskiego bloku, składającego się z 15 czworokątnych dziedzińców rozmieszczonych wokół prostokątnego placu centralnego.

Układ architektoniczny sugeruje, że świątynia mogła być wykorzystywana do rytuałów związanych z równonocą słoneczną . Jak zaznacza Capriles, "większość transakcji ekonomicznych i politycznych musiała być pośredniczona przez boskość - był to wspólny język, który ułatwiał współpracę".

Na powierzchni ruin odkryto fragmenty ceremonialnych kielichów keru, które służyły do picia tradycyjnego napoju z kukurydzy - chicha - podczas rolniczych świąt. Kukurydzę tę uprawiano w dolinach Cochabamby, co potwierdza znaczenie Palaspata jako punktu na przecięciu trzech kluczowych szlaków handlowych - między wyżynami, płaskowyżem Altiplano i niżej położonymi dolinami andyjskimi. Badacze współpracują obecnie z boliwijskim Ministerstwem Kultury, Dekolonizacji i Depatriarchizacji, by zabezpieczyć i chronić nowo odkryty zabytek.