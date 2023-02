Sensacja archeologiczna na zachodzie Polski: Kiedyś było tu jezioro i wyspa

Osada badana przez naukowców z Wydziału Archeologii UAM zlokalizowana jest na półwyspie dawnego jeziora. Była odcięta od lądu fosą lub rowem i palisadami. Teren ten położony jest na skraju doliny Samicy Kościańskiej, około 50 km na południowy zachód od Poznania. Trudno jest uwierzyć, jak to miejsce dawniej wyglądało, ponieważ dziś jest tu... łąka. O przeszłości świadczy stanowisko archeologiczne.



Osada ta była centrum metalurgicznym w dobie trwania kultury unietyckiej. Unikatowe jest to, że była to osada umocniona fortyfikacjami — na tych obszarach była to wówczas rzecz niespotykana. powiedział PAP lider badań, dr Jakub Niebieszczański z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zdaniem badaczy założenie to mogło funkcjonować jako ośrodek władzy na północnych rubieżach zasięgu tej kultury. Nie ma bowiem podobnych osad na ziemiach obecnej północnej i środkowej Polski.

Reklama

Zdjęcie Obszar badań / J. Niebieszczański, C. Bahyrycz, D. Żurkiewicz, W. Szambelan/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Jezioro i wyspa, których już nie ma

Odnalezienie wyspy sprzed 4 tysięcy lat na jeziorze było dla naukowców dużym zaskoczeniem. Odkrycie jej było możliwe dzięki badaniom geoarcheologicznym prowadzonym we współpracy z pracownikami Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.



Podczas badań terenowych w centralnej części dawnego jeziora dostrzegliśmy podłużny pagórek. Na jego szczycie były liczne kretowiska, w których znajdowały się różne zabytki, głównie potłuczone fragmenty pradziejowych naczyń. Było to dość zaskakujące odkrycie, zważywszy na fakt, że w tym miejscu w pradziejach powinien być środek jeziora. zrelacjonował dr Niebieszczański

Po przeprowadzeniu wierceń i analizie osadów wszystko stało się jasne. Osady te świadczą o obecności torfowiska i jeziora, które powstało w obrębie rynny lodowcowej krótko po ustąpieniu lądolodu, około 20 tys. lat temu (18 tys. lat p.n.e.). W holocenie, czyli trwającej obecnie epoce geologicznej jezioro było sukcesywnie osuszane, by całkowicie zaniknąć około 2 tys. lat temu.

Istnienie wyspy o wydłużonym kształcie potwierdza piaszczysty materiał na jeziorze. To oz - forma akumulacyjna pozostała po cofającym się lądolodzie. Co więcej, znaleziono tu skorupy ceramiczne i kości zwierzęce, co świadczy o obecności w tym miejscu ludzi. Czy wyspa była zamieszkała? Tego na razie nie wiadomo, pewne jest tylko, że ludzie tu bywali, podkreślają naukowcy.



Zdjęcie Obszar badań (wyjaśnienie legendy poniżej mapy). / J. Niebieszczański, C. Bahyrycz, D. Żurkiewicz, W. Szambelan, 2022/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Powyższa mapa stanowi przedstawienie mikroregionu bruszczewskiego i położenie grzbietu w obrębie równiny torfowej doliny. Skrót: EBA - wczesna epoka brązu; LBA - późna epoka brązu; RT - czasy rzymskie; EM - wczesnośredniowieczne; M - Średniowieczny. Punktami oznaczono miejsca i ślady archeologiczne pochodzące z badań powierzchniowych.



Zdjęcie Wyniki wierceń i syntetyczny profil geologiczny ozu i przylegającej do niego równiny Doliny (od południa). / J. Niebieszczański, C. Bahyrycz, D. Żurkiewicz, W. Szambelan, 2022/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Przekroje morfologiczne wybranych fragmentów grzbietu w obrębie równiny doliny. / J. Niebieszczański, C. Bahyrycz, D. Żurkiewicz, W. Szambelan, 2022/CC BY 4.0 / materiał zewnętrzny

Zanim jezioro zaczęło zanikać, zwiększyło swoją powierzchnię

Około 1880-1690 r. p.n.e. jezioro powiększyło swój zasięg. Dotychczas nie wyjaśniono przyczyny tego zjawiska, ale zauważono odpowiedź ówczesnej ludności.

Wtedy na skraju osady stykającym się z jeziorem ustawiono pionowe pale wzdłuż brzegu i przeplatane witkami, które pierwotnie interpretowane były jako założenie obronne. W świetle nowych ustaleń wygląda na to, że umocnienia służyły raczej jako wzmocnienie strefy brzegowej. Zapobiegały erozji spowodowanej przez wody jeziora. wyjaśnił dr Niebieszczański

Badania w Bruszczewie rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Od lat 90. wraz z poznańskimi naukowcami obszar ten badają pracownicy Uniwersytetu w Kilonii. Dotychczas przebadano wykopaliskowo zaledwie 20 proc. osady.

Osada obronna zajmowała 1,5 hektara i miała około 120 metrów średnicy. Była zamieszkała przez około 100 osób, a chroniła ich głęboka fosa i co najmniej dwa rzędy drewniany palisad.



Literatura źródłowa:

Jakub Niebieszczański, Piotr Kołaczek, Monika Karpińska-Kołaczek, Iwona Hildebrandt-Radke, Mariusz Gałka & Jutta Kneisel (2023) Consequences of Lake Expansion and Disappearance for the Complex of Bronze and Iron Age Settlements at Bruszczewo (Western Poland, Central Europe), Environmental Archaeology, DOI: 10.1080/14614103.2023.2167641

J. Niebieszczański, C. Bahyrycz, D. Żurkiewicz, W. Szambelan, In search for an island - Non-invasive, geoarchaeological investigations in Bruszczewo microregion (Central-western Poland), Journal of Archaeological Science: Reports, Vol. 45,2022, 103584, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103584