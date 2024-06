Spektakularne odkrycie archeologiczne. Tak żył George Washington

35 szklanych butelek z XVIII wieku w domu Washingtona. "Bezprecedensowe odkrycie"

Z 35 butelek zlokalizowanych w pięciu magazynach domu Washingtona, aż 29 jest nienaruszonych. Jak podają eksperci, naczynia te zawierają doskonale zachowane owoce, w tym wiśnie, agrest i porzeczki, które mają prawdopodobnie około 250 lat. Ich zawartość została już wydobyta i odpowiednio zabezpieczona, aby poddać ją dokładnym badaniom.

- Te niezwykłe odkrycia wciąż nas zadziwiają. Te doskonale zachowane owoce zebrane i przygotowane ponad 250 lat temu dają niezwykle rzadką okazję do poszerzenia naszej wiedzy o XVIII-wiecznym środowisku, drogach spożywczych na plantacjach i początki kuchni amerykańskiej. Butelki i zawartość są świadectwem wiedzy i umiejętności zniewolonych ludzi, którzy zostali tu sprowadzeni i zarządzali przygotowywaniem jedzenia — wyjaśnia główny archeolog prowadzący prace w Mount Vernon, Jason Boroughs.

Budynek ma być zrewitalizowany do 2026 roku, a odkrycia mają stanowić zwieńczenie prac nad przywróceniem mu świetności. Są one związane z nadchodzącymi obchodami 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych.

- Według naszej wiedzy jest to odkrycie bezprecedensowe i w Ameryce Północnej nie odkryto nigdy niczego podobnego na taką skalę i o takim znaczeniu — powiedział Bradburn. - Posiadamy teraz mnóstwo artefaktów i materii do analizy, które mogą zapewnić potężny wgląd w pochodzenie naszego narodu, i trzymamy kciuki, aby odkryte pestki wiśni nadawały się do kiełkowania w przyszłości. To wydaje się niesamowite, że te butelki zostały odkopane na krótko przed 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych.