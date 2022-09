Budowa wartego 8 milionów dolarów projektu budowy linii kolejowej Tren Maya kolejny raz została wstrzymana. Podczas prac archeolodzy odkryli ponad 300 budynków starożytnego miasta Majów. Niektóre z nich mają nawet 8 metrów wysokości. O odkryciu poinformował Diego Prieto, dyrektor meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH). Projekt Tren Maya został opracowany, aby połączyć historyczne miejsca na Półwyspie Jukatan. Jego celem jest promowanie lokalnych rdzennych kultur a tym samym rozwój turystyki. Problem w tym, że wielu archeologów, działaczy ekologicznych i społecznych uważa, że projekt przyniesie odwrotne skutki.

Reklama

Liczne odkrycia podczas inwestycji

Diego Prieto podczas konferencji poinformował o pracach prowadzonych przez nurków w podwodnych jaskiniach i cenotach (to rodzaj studni krasowej charakterystyczny dla Jukatanu) oraz przedstawił mapy pokazujące, jak mogła wyglądać osada.

Przeczytaj także: Dunaj odsłonił okręty z II wojny światowej. Jak się tam znalazły?

Do tej pory podczas prac na wszystkich odcinkach linii kolejowej odnaleziono ponad 25 tys. obiektów. To m.in. starożytne drogi, 431 ceramicznych garnków i 423 kości z ludzkich pochówków.



Kim byli Majowie?

Wysoko rozwinięta cywilizacja Majów istniała w okresie ok. 1200 r. p.n.e. do 1542 r. n.e. To również współczesna grupa ludności posługująca się językiem z rodziny maja i zamieszkująca południowo-wschodnią część Meksyku (m.in. Płw. Jukatan), Gwatemalę, Belize i zachodnią część Hondurasu.

Znamy ich głównie z charakterystycznych schodkowych piramid, składania ofiar z ludzi i błędnie interpretowanego kalendarza (według niektórych wskazywał on, że 21 grudnia 2021 miał nastąpić koniec świata). Jednak kultura majów jest znacznie bardziej bogata i warta poznania.

Upadek cywilizacji majów najprawdopodobniej nastąpił w wyniku suszy i coraz mniejszych plonów, które doprowadziły do spadku wpływów politycznych i dezintegracji społecznej. W wyniku upadku wielkich centrów kulturowych i miast ludność przeniosła się do niewielkich wiosek z drewnianymi chatami.

Odkrycie zostanie objęte ochroną

- W południowej części odcinka 5 (budowanej kolei - red.) wprowadzane są poprawki inżynieryjne, aby chronić imponujące stanowisko archeologiczne, które rozpoznaliśmy jako Paamul II - powiedział Prieto podczas konferencji.

Stanowisko ma zostać objęte ochroną jako korytarz ekologiczny i archeologiczny, a zabytkowe przedmioty trafią do muzeów w całym kraju. Mimo opóźnień projekt Tren Maya ma zostać otwarty w grudniu przyszłego roku wraz z nowym lotniskiem Tulum.

Przeczytaj także: