To odkrycie jest bardzo ważne, ponieważ istnieje bardzo niewiele przedstawień boga K'awill; Do tej pory wiemy tylko o trzech statuach z Tikal (Gwatemala), a to jest jeden z pierwszych [wizerunków - przypis red.), które pojawiają się na terytorium Meksyku

dyrektor generalny INAH, Diego Prieto Hernández, podczas konferencji nt. znalezienia rzeźby