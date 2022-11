Czym WiFi 7 różni się od WiFi 6 i co oznaczają te numery?

Spis treści: 01 Początki WiFi

02 Kolejna generacja WiFi

03 Uproszczona nazwa WiFi od 2018 roku

04 Gdzie podziało się WiFi 0,1,2 oraz WiFi 3?

Początki WiFi

Sieć WiFi została wprowadzona pod koniec lat 90. XX wieku. Została oznaczona i zidentyfikowana za pomocą terminologii określonej w standardzie Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) jako 802.11. Ta służyła do dokumentacji technicznej poświęconej standaryzacji bezprzewodowych sieci komputerowych.

W kolejnych latach wersje WiFi opisywano za pomocą standardowego numeru 802.11. Do tego dołączano wskaźnik konkretnej wersji. Pierwsza wersja WiFi to 802.11-1997. Chwilę później, w 1999 roku, niemal równocześnie, pojawiły się dwie nowe: 802.11a i 802.11b. Pomimo kilku wyraźnych zalet, jak działanie w paśmie 5 GHz zamiast 2,4 GHz, poza korporacyjnymi nie znalazły zastosowania.

Kolejna generacja WiFi

Co kilka lat pojawiała się ulepszona wersja 802.11.

802.11b został zastąpiony przez 802.11g. To moment w historii Internetu, w którym WiFi zaczęło konsekwentnie pojawiać się w domach. W tych zaczęła gościć linia routerów Linksys WRT54G, z charakterystyczną czarno-niebieską obudową.

Pomiędzy tymi wydaniami było też wiele innych wersji WiFi, takich jak 802.11ad i 802.11aj. Te w dużym stopniu poprawiły i zmieniły 802.11. Finalnie jednak nie stały się wersjami przyjętymi przez producentów jako kolejna twarz WiFi.

Jak określana będzie nowa generacja WiFi? Chociaż nie została formalnie przyjęta, obecny kandydat na następną generację WiFi to 802.11be. Mimo to, kiedy już nadejdzie, będziemy nazywać ją WiFi 7. Nowy standard pozwoli zwiększyć prędkość przesyłu danych z 9,6 Gb/s (Wi-Fi 6E) do aż 40 Gbps. Dlaczego nie używamy nazwy 802.11be?

Uproszczona nazwa WiFi od 2018 roku

"WiFi" jest znakiem towarowym WiFi Alliance. Stowarzyszenie zrzesza ponad 300 firm, w tym producentów sprzętu 802.11. WiFi Alliance zarządza standardami jakości i testami certyfikacyjnymi. Logo "WiFi Certified" na produkcie oznacza aprobatę stowarzyszenia.

W pewnym momencie jego członkowie doszli do wniosku, że skomplikowane nazewnictwo nie przynosi korzyści. Ani branży, ani konsumentom. Liczne badania socjologiczne udowadniają, że lubimy produkty z łatwymi do zrozumienia nazwami. Tak jak na przykład iPhone 11, iPhone 12 czy iPhone 13.

W związku z tym w 2018 roku wprowadzono nową konwencję nazewnictwa. To zbiegło się z powstaniem kolejnego standardu WiFi. Standard nie został ogłoszony już jako 802.11 + litera, ale jako WiFi 6. Zmiana objęła również starsze modele, w tym 802.11ac (Wi-Fi 5) i 802.11n (Wi-Fi 4).

Gdzie podziało się WiFi 0,1,2 oraz WiFi 3?

Nowe nazewnictwo nigdy nie zostało formalnie zastosowane dla 802.11g (WiFi 3), 802.11a (WiFi 2), 802.11b (WiFi 1) ani dla 802.11-1997 (WiFi 0). Wynika to z faktu, że w 2018 roku po prostu ich czas dawno już minął.

W przypadku WiFi 0 sieć nie odniosła sukcesu pod kątem komercyjnym. Mimo to na pudełku każdego routera nadal znajdziemy oznaczenie 802.11. Ten zapisany jest drobnym drukiem, być może już tylko dla starszego pokolenia, które było świadkiem narodzin 802.11.

