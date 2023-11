Dzisiaj Wielki Finał „Jeden z dziesięciu". Nie będzie rekordzisty Artura Baranowskiego

Kosmiczny wynik uczestnika teleturnieju „Jeden z dziesięciu"

Artur Baranowski odpowiedział na każde pytanie bezbłędnie, zachowując wszystkie szanse w każdym z etapów teleturnieju. Największe wrażenie zrobił podczas finału, kiedy wszystkie 40 pytań wziął na siebie, nie dając szans przeciwnikom.

W finale był szybszy niż jego konkurenci i po odpowiedzeniu na pierwsze 3 pytania skierowane do wszystkich uczestników, pozostałe 37 wziął na siebie. Prowadzący program, Tadeusz Sznuk, widząc, co się dzieje, zażartował: "mam wrażenie, że pańscy konkurenci trochę się nudzą". W rezultacie Pan Artur zdobył 773 punkty z odpowiedzi i dodatkowe 30 za zachowane szanse, co łącznie daje wynik 803 punkty, czyli najwięcej, ile w ogóle można w tym programie zdobyć.

Reklama