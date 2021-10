Facebook znów chce być platformą dla młodych dorosłych

Raport Facebooka z tego roku jasno pokazuje, że platforma społecznościowa jest coraz mniej popularna wśród młodszych jej użytkowników. Od 2019 roku nastąpił spadek ilości nastoletnich jej klientów o 13 proc. W tym samym czasie o 4 proc. mniej młodych dorosłych korzysta z serwisu. Co więcej, im młodszy jest użytkownik platformy, tym mniej regularnie z niej korzysta. W takim tempie, Facebook wyludni się szybciej niż przewidywali to analitycy firmy. W związku z tym przedsiębiorstwo będzie dążyło do zmian.

Mark Zuckerberg twierdzi, że usługi Facebooka zbyt bardzo skupiły się na tym, by trafić do wszystkich grup wiekowych, zamiast konkretnie do młodych dorosłych. W najbliższym czasie szykuje się szereg zmian na platformie społecznościowej. Analitycy firmy zakładają, że zmniejszy to prędkość rozpowszechniania się serwisu wśród osób starszych, lecz szef przedsiębiorstwa nie ma wątpliwości, że “jest to właściwe podejście".

Portal The Verge informuje, że zmiany nie ominą także Instagrama i mogą one nawet nastąpić wcześniej niż w przypadku Facebooka. Platforma do udostępniania zdjęć będzie kładła coraz większy nacisk na treści wideo w postaci relacji i krótkich filmików. Ma być to reakcja na rosnącą popularność TikToka, który aktualnie jest jednym z największych konkurentów Facebooka i Instagrama.