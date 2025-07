Kawa wydłuża życie? Z nowego badania wynika, że to prawda.

Okazało się, że osoby, które piją kawę, żyją dłużej. Jednak nie każdy rodzaj kawy ma takie właściwości - musi być bez cukru i tłuszczów nasyconych. Taka koncepcja istnieje już od jakiegoś czasu, a zespół ze Stanów Zjednoczonych przyjrzał się dokładnie temu, czy to, co dodajemy do kawy, ma znaczenie.