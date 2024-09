Nie tylko pobudzenie. Kawa zapobiega rozwojowi tych chorób

Wraz ze starzeniem się społeczeństw na świecie, coraz większym problemem dla służby zdrowia staje się częstość występowania wielochorobowości kardiometabolicznej (CM). Prościej ujmując, ten skomplikowany termin oznacza współwystępowanie co najmniej dwóch chorób kardiometabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2, udar, choroba wieńcowa, insulinooporność czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Naukowcy odkryli, że umiarkowane spożycie kawy (do 3 filiżanek dziennie) może odgrywać istotną rolę w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia CM, co zostało opisane w Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

- Spożywanie trzech filiżanek kawy lub 200-300 mg kofeiny dziennie może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielochorobowości kardiometabolicznej u osób bez żadnej choroby kardiometabolicznej - powiedział główny autor badania, dr n. med. Chaofu Ke z Wydziału Epidemiologii i Biostatystyki Szkoły Zdrowia Publicznego w Suzhou Medical College na Uniwersytecie Soochow w Suzhou w Chinach.

Przegląd dostępnych badań ujawnił niepokojące dane. Kofeina pomaga ograniczać ryzyko

Według autorów badania osoby cierpiące na jedną chorobę kardiometaboliczną mogą mieć nawet dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami, u których te choroby nie występują. Osoby z CM mogą mieć natomiast nawet siedmiokrotnie wyższe ryzyko śmierci.

Badanie zostało wykonane na podstawie danych ponad 180 tys. osób z UK Biobank - dużej bazie danych biomedycznych zawierających długoterminowe obserwacje ludzi. Informacje obejmowały deklarowane przez uczestników spożycie kofeiny w postaci kawy, czarnej lub zielonej herbaty, a także choroby kardiometaboliczne, które rozwinęły się u nich na podstawie danych z podstawowej opieki zdrowotnej, dokumentacji szpitalnej i aktów zgonu.

Według badania, w porównaniu z osobami niepijącymi kawy lub spożywającymi mniej niż 100 mg kofeiny dziennie, osoby pijące umiarkowane ilości kawy lub kofeiny (np. w postaci herbaty), miały odpowiednio 48,1 proc. oraz 40,7 proc. niższe ryzyko wystąpienia nowych CM.

Czy to oznacza, że osoby niepijące kawy muszą sięgnąć po czarny napój?

Wyniki badań są niezwykle interesujące, ale nie powinny być na razie brane pod uwagę do samodzielnej modyfikacji diety. Dr Gregory Marcus, zastępca szefa kardiologii ds. badań i profesor medycyny na University of California w San Francisco, który nie był zaangażowany w badania, w rozmowie z CNN podkreślił poprawną metodologię i zbieżność wyników z istniejącymi danymi na temat kofeiny i zdrowia serca. Wciąż jednak należy wyjaśnić ten związek. Naukowiec zwrócił uwagę na fakt, że badanie było obserwacyjne i może wykazywać związek między kofeiną a zdrowiem serca. W rzeczywistości może się okazać, że to inne czynniki mogą być przyczyną tej poprawy.

- Możliwe jest, że pozorne efekty ochronne w ogóle nie istnieją, a pozytywne powiązania można wyjaśnić jakimś nieznanym lub niezmierzonym, prawdziwym czynnikiem determinującym. Na przykład osoby chętniej spożywające te substancje mają tendencję do zdrowszej diety lub większej aktywności fizycznej - wyjaśnił dr Gregory Marcus.

