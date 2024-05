Picie kawy radykalnie zmniejsza ryzyko nawrotu raka jelita grubego

Pić czy nie pić? Jedną czy może kilka? Przed śniadaniem czy koniecznie po? Czasem można odnieść wrażenie, że kawa to jedna z najczęściej badanych napojów, przez co regularnie dociera do nas wiele sprzeczności na jej temat. Dziś mamy jednak dobre wieści dla fanów małej czarnej, bo badanie obserwacyjne przeprowadzone na 1719 osobach w Holandii wykazało, że u pacjentów z rakiem jelita grubego, którzy wypijają co najmniej dwie filiżanki dziennie, ryzyko nawrotu choroby w przyszłości jest mniejsze.



Co więcej, picie kilku filiżanek dziennie wydawało się również zmniejszać ryzyko przedwczesnej śmierci. Dotyczyło to pacjentów cierpiących na wszystkie stadia raka jelita grubego z wyjątkiem ostatnich, które zostały wyłączone z analizy. Bo warto wiedzieć, że obecnie rak jelita powraca po leczeniu nawet u 30 proc. pacjentów, więc jeśli najnowsze odkrycia z Holandii zostaną zweryfikowane w większych badaniach, kawa może pewnego dnia zostać uznana za lek zmieniający życie niektórych pacjentów chorych na raka.

Reklama

Kawa a ryzyko nawrotu raka jelita grubego

W porównaniu do pacjentów chorych na raka jelita grubego, którzy pili mniej niż dwie filiżanki kawy dziennie, u osób objętych badaniem, które piły co najmniej pięć filiżanek dziennie, ryzyko nawrotu choroby w ciągu najbliższych sześciu lat było o 32 proc. mniejsze.