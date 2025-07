Wielkie ćwiczenia pod Orzyszem. W akcji amerykańskie Abramsy

Na poligonie nieopodal Orzysza odbył się prawdziwy pokaz siły armii Stanów Zjednoczonych, Polski oraz Wielkiej Brytanii. Jak podało właśnie U.S Army 25 czerwca przeprowadzono tam połączone ćwiczenia w symulowanym scenariuszu walk.

Siły amerykańskie reprezentowali żołnierze z 3 Dywizji Piechoty, a dokładniej 1. batalionu, 64. pułku pancernego. Z armii brytyjskiej udział w szkoleniu brał udział Royal Yorkshire Regiment a z polskiej 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana.

Amerykańscy żołnierze z jednostek 3. Dywizji Piechoty stacjonują obecnie w różnych punktach Europy. Chociażby 1 Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa dywizji brała udział w europejskich ćwiczeniach Combined Resolve 25-02, odbywających się pod polskim dowództwem.

Natomiast Brytyjczycy z The Royal Yorkshire Regiment stacjonują w Orzyszu w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (NATO enhanced Forward Presence.

Amerykanie udostępnili z ćwiczeń zdjęcia, pokazujące połączone operacje. Ze sprzętu możemy na nich zobaczyć brytyjskie pojazdy 4x4 Jakckal, polskie wozy bojowe BWP-1 oraz gwóźdź programu, czyli amerykańskie czołgi M1A2 Abrams SEPv3.

Rozwiń

Najnowsza wersja Abramsa. Stworzona do walki z najgroźniejszymi czołgami Rosji

M1A2 Abrams SEPv3 (System Enhanced Package version 3) to najnowsza modyfikacja serii amerykańskich czołgów podstawowych. Wprowadziła nową strukturę wieży, zapewniającą lepszy pancerz. Główne ulepszenia w czołgu dotknęły systemy elektroniczne, ulepszając jednostkę sterującą kadłubem i wieżą, jak i komunikację radiową. Wszyscy członkowie załogi M1A2 Abrams SEPv3 mają nowe wyświetlacze wysokiej rozdzielczości.

Działo M1A2 Abrams SEPv3 przystosowano do wystrzeliwania najnowszych amerykańskich pocisków M1147 i M829A4. Pierwszy to amunicja programowalna służąca do niszczenia lekko opancerzonych celów, piechoty, budynków i fortyfikacji. Drugi to amunicja przeciwpancerna ze zubożonym uranem, przystosowana do niszczenia najnowszych rosyjskich czołgów T-80BWM i T-90M.

Czołgi M1A2 Abrams SEPv3 Sgt. Calab Franklin Wikimedia Commons

Parametry taktyczno-techniczne czołgu M1A2 Abrams SEPv3:

Długość: 9,77 m

Szerokość: 3,7 m

Wysokość: 2,4 m

Masa bojowa: 66,8 t

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Napęd: Turbina gazowa Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: 68 km\h

Zasięg: 425 km

Uzbrojenie główne: 120 mm armata gładkolufowa M256, 42 pociski

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 12,7 mm, 1x sprzężony karabin maszynowy 7,62 m

Polska jest jednym z użytkowników Abramsów SEPv3

W kwietniu 2022 roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup za 4,75 mld dolarów netto aż 250 czołgów w wersji M1A2 SEPv3 w pakiecie z 26 wozami zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostami samobieżnymi M1110 Joint Assault Bridge. Od początku br. 49 z czołgów już trafiło do naszego kraju, a ich dostawy mają zakończyć się w 2026 roku.

Na początku kwietnia polscy żołnierze odbyli po raz pierwszy strzelanie na czołgach M1A2 SEPv3 na poligonie w podpoznańskim Biedrusku. Warto też pamiętać, że w lipcu 2022 roku siły amerykańskie przekazały Polsce 28 czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv2. Trafiły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie służą do szkolenia załóg i techników. Obok tego jeszcze w styczniu 2023 roku za około 1,4 mld dolarów netto (z czego 200 mln pokryła strona amerykańska) do naszej armii zakupiono 116 zmodernizowanych starszych Abramsów w wersji M1A1 FEP

Wszystkie czołgi Abrams na wyposażeniu Wojska Polskiego mają zapełnić jednostki 18. Dywizji Zmechanizowanej i stanowić pancerną tarczę w obliczu ataku ze wschodu. W przypadku dostaw czołgów Abrams w wersji M1A2 SEPv3 na razie można tylko spekulować, do jakich trafią jednostek. Prawdopodobnie uzupełnią kolejny batalion czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, który już wykorzystuje czołgi M1A2 FEP i być może dadzą możliwość sformowania w niej kolejnego batalionu. Mogą też trafić do kolejnego batalionu w 19. Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej lub nawet do 18. Brygady Zmotoryzowanej.

"Wydarzenia": Polak w kosmosie. Jak wygląda dzień na ISS? Polsat News