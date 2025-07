Nothing Phone 3 zaprezentowany. Znamy ceny w Polsce i specyfikację.

Nothing Phone 3 to smartfon, który został zaprezentowany po fali przecieków. Nie wszystkie z nich okazały się trafione. To najmocniejszy telefon w historii marki. Specyfikacja techniczna jest z wyższej półki. Zanim jednak zobaczymy, co urządzenie ma do zaoferowania, to poznajmy polskie ceny.

Polskie ceny Nothing Phone 3 i nietuzinkowy design

Nothing Phone 3 to najdroższy smartfon w historii marki. Ceny nie są niskie. Do wyboru są dwie konfiguracje sprzętowe, za które trzeba będzie zapłacić następująco:

Nothing Phone 3 z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane - 3649 złotych

Nothing Phone 3 z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane - 3999 złotych

Nowy smartfon wyróżnia się bardzo nietypowym designem. Widać tu pewne elementy wspólne dla telefonów z poprzednich lat, ale i tak można zauważyć, że producent stawia na odświeżone wzornictwo. Urządzenie zostało pozbawione podświetleń LED-owych na pleckach. W zamian pojawia się Glyph Matrix w kształcie koła.

Nothing Phone 3 dostępny jest w dwóch kolorach obudowy. Nothing materiały prasowe

Urządzenie może się podobać lub nie, ale z pewnością wyróżnia się na tle bardziej klasycznych smartfonów. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy - czarny i jasnoszary. Przedsprzedaż rozpocznie się 4 lipca.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 3

Nothing Phone 3 to smartfon z najmocniejszą specyfikacją techniczną w historii telefonów marki. Urządzenie ma 6,67-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Za obliczenia odpowiada tu mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, który znamy już m.in. z POCO F7. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM.

Nothing Phone 3 z pewnością wygląda zjawiskowo. Nothing materiały prasowe

Aparat fotograficzny Nothing Phone 3 składa się z trzech obiektywów. Jeden z nich to teleobiektyw peryskopowy, co ma zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Wszystkie trzy współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Energię dostarcza bateria o pojemności 5150 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy do 65 W (niestety nie ma jej w zestawie) i bezprzewodowe 15 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta.

"Wydarzenia": Polak w kosmosie. Jak wygląda dzień na ISS? Polsat News