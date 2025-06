Nothing Phone 3 ujawnia wygląd przed premierą. Brakuje jednej funkcji.

Nothing to marka, którą do życia powołał jeden z założycieli OnePlusa. Telefony firmy z pewnością wyróżniają się na tle smartfonów konkurencji. Głównie za sprawą zjawiskowego designu. Przed nami premiera nowego modelu i ten nie został dochowany w tajemnicy do premiery, którą zaplanowano na początek lipca.

Wygląd Nothing Phone 3 ujawniony przed premierą

Nothing Phone 3 doczekał się dużego przecieku. Do sieci wyciekł render pochodzący z materiałów prasowych producenta i jest to pierwsza grafika, która ujawnia nam w pełni wygląd tylnego panelu obudowy telefonu. Wcześniej mogliśmy zobaczyć tylko niewielkie fragmenty.

Nowy smartfon ma przeprojektowany aparat fotograficzny, który otrzymał trzy obiektywy. W dwóch poprzednich generacjach kamery były podwójne. Domyślamy się, że nowym elementem jest teleobiektyw, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Sam design pozostał nietuzinkowy i nawiązuje do wcześniejszych projektów marki. Czegoś tu jednak brakuje.

Tak wygląda smartfon Nothing Phone 3. Nothing/X/Max Jambor materiały prasowe

Fani Nothing Phone 3 od razu dostrzegą, że na pleckach nie ma interfejsu Glyph, który towarzyszył nam od początku serii i był jej elementem rozpoznawalnym. I rzeczywiście nie jest to pomyłka. Producent zrezygnował z tego rozwiązania, co potwierdzono w jednym z postów firmy w mediach społecznościowych.

Ceny i specyfikacja Nothing Phone 3

Ceny Nothing Phone 3 są już znane, bo ta informacja również nie została dochowana do premiery. Telefon trafi do sklepów w dwóch konfiguracjach sprzętowych i są to:

model z 12 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane - 799 dolarów

model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane - 899 dolarów

Nothing Phone 3 nadal więc będzie tańszy od wielu flagowców innych marek. Kompletna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Tutaj producentowi udało się ustrzec dużych przecieków. Wiemy jednak, że urządzenie ma ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu w 120 Hz, a pod jego obudową może znaleźć się procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla telefonów z półki premium, choć to nadal niepotwierdzona informacja.

Ponadto Nothing Phone 3 ma dostać większą baterię od poprzednika. Jej pojemność ma przekroczyć 5000 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką firmy.

