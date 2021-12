Już niemal każdy posiada teraz smartfona. I nie ma co się dziwić, urządzenia mobilne znacznie ułatwiają nasze życie. Oprócz dzwonienia i odbierania wiadomości już od dawna smartfony obsługują szereg przydatnych funkcji. Tych zyskują za sprawą zainstalowanych programów. Serwis Apptopia stworzył coroczne zestawienie, pokazujące najbardziej popularne aplikacje na smartfony.

TikTok - Najczęściej pobierana aplikacja 2021 roku

Nikogo nie powinien zdziwić fakt, że liderem klasyfikacji najczęściej pobieranych aplikacji jest TikTok. Platforma społecznościowa jest często nazywana "ulubioną aplikacją nastolatków". Jest w tym sporo prawdy, gdyż zdecydowana większość użytkowników platformy społecznościowej to nastolatkowie i młodzi dorośli. Jednak aplikacja tak się rozrosła, że pojawia się w niej coraz więcej nagrań z różnych dziedzin, więc aktualnie każdy może znaleźć tam coś dla siebie. W samym czerwcu 2021 roku aplikacja została pobrana ponad 65 milionów razy i nieoficjalnie szacuje się, że posiada ponad miliard użytkowników.

Zdjęcie TikTok był najczęściej pobieraną aplikacją w 2021 roku / 123RF/PICSEL

W tym roku TikTok okazał się być najczęściej pobieraną aplikacją. Na całym świecie zainstalowano ją 656 milionów razy. Choć wynik robi wrażenie, tak warto zauważyć, że jest to spory spadek względem poprzedniego zestawienia. W 2020 roku aplikacja również była liderem w klasyfikacji i została pobrana ponad 850 milionów razy.

Tym razem na drugim miejscu uplasował się Instagram (545 milionów pobrań). Na trzecim niezmiennie pozostał Facebook (416 milionów pobrań), a zaraz za podium znalazł się WhatsApp (395 milionów pobrań). Aplikacje z drugiego, trzeciego i czwartego miejsca należą do tej samej firmy Meta (dawniej Facebook). Pierwszą piątkę zamyka w tym roku Telegram (329 milionów pobrań).

Korona dla graficiarza - Subway Surfers najczęściej pobieraną grą 2021 roku

Pierwsze miejsce w zestawieniu najczęściej pobieranych gier uzyskał Subway Surfers. Gra o graficiarzu ściganym przez ochroniarza i jego psa została zainstalowana 191 milionów razy. Na drugim miejscu uplasował się Roblox. Jest to mobilna wersja edukacyjnej gry internetowej, powstałej w 2006 roku. Cały zamysł tego przedsięwzięcia jest taki, że to użytkownicy sami kształtują rozrywkę. Deweloperzy oddali graczom do dyspozycji narzędzie do tworzenia przedmiotów i scenerii. Roblox został pobrany 182 miliony razy.

Zdjęcie Subway Surfer został najczęściej pobieraną grą 2021 roku / 123RF/PICSEL

Na ostatnim miejscu na podium znalazła się gra Bridge Race, choć nie mam pojęcia jakim cudem. Rozgrywka polega zbieraniu bloczków w odpowiednim kolorze i budowaniu z nich mostu. W grze konkurujemy z innymi awatarami sterowanymi przez algorytmy aplikacji. Rozgrywka co chwilę jest przerywana przez reklamy, a sama gra przycina chyba na każdym możliwym urządzeniu. Aplikację pobrano 169 miliony razy.

W tym roku można zauważyć w zestawieniu brak PUBG. Poprzednio gra zajęła czwarte miejsce z wynikiem 175 milionów. Nie oznacza to, że w tym razem zabrakło na liście produkcji typu battle royale. Czwarte miejsce w tym roku przypadło grze Garena Free Fire o bardzo zbliżonej rozgrywce do wcześniej wspomnianego PUBG. Produkcję pobrano 154 miliony razy.

Na pewno kojarzycie tę grę, w której biega się astronautą po statku kosmicznym, wykonuje zadania i próbuje ustalić, kto zabił twoich towarzyszy. Tak, Among Us wcale nie umarło i nadal świetnie się trzyma, choć nie tak dobrze jak w zeszłym roku. Aplikacja zaliczyła mocny spadek, lecz nadal udało jej się utrzymać w pierwszej piątce z wynikiem 152 milionów pobrań. W zeszłym roku gra była liderem zestawienia z wynikiem o ponad 100 milionów lepszym.