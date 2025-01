Warto zaznaczyć, że zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa Finansów: "Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania)".

Dodatkowo, z ulgi można skorzystać jedynie w dwóch latach podatkowych kolejno następujących po sobie . Jeśli więc ktoś skorzystał z ulgi internetowej w 2023 i 2024 roku (albo wcześniej), to w tym roku odliczenie nie będzie już możliwe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na internet za dany rok podatkowy nie może przekroczyć 760 zł . Okazuje się jednak, że jeśli wydatek ponoszą małżonkowie, to wówczas obydwoje mają oni prawo do maksymalnego limitu, czyli rozliczając się wspólnie mogą odliczyć 1520 zł .

Żeby móc odliczyć ulgę na internet w rozliczeniu podatku dochodowego , niezbędne okazuje się udokumentowanie wydatków na dostęp do sieci . Tego rodzaju dokumentami mogą być faktury , rachunki bądź inne dowody, które zawierają dane identyfikujące kupującego i sprzedającego usługę, rodzaj owej usługi oraz kwotę zapłaty. Trzeba również posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty.

Jakie zeznanie złożyć, by skorzystać z ulgi na internet? Zgodnie z informacjami podanymi na stronie podatki.gov.pl, mowa tutaj o dokumentach takich jak: "PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O".

Niektórzy mogą zastanawiać się, czy istnieje możliwość sprawdzenia tego, czy korzystaliśmy już z ulgi na internet. Najprościej użyć do tego celu serwisu Twój e-PIT, w którym to da się uzyskać dostęp do zeznań podatkowych z kilku ostatnich lat. Warto przestudiować także stare zeznania, a konkretnie załączniki PIT/O.