Kopanie kryptowalut budzi złe skojarzenia i może spotkać się z wrogością, szczególnie wśród społeczności graczy. Osoby wydobywające bitcoiny i inne kryptowaluty korzystają z masowych ilości kart graficznych, przez co ich ceny drastycznie wzrosły. Złożenie wydajnego komputera osobistego w rozsądnej cenie graniczy aktualnie z cudem. Za ten stan rzeczy odpowiadają głównie producenci kart graficznych, którzy nie są w stanie zaspokoić globalnego zapotrzebowania na GPU.

Jednak winny jest również kryzys półprzewodnikowy, a kopanie kryptowalut może być wrogo odbierane. Szczególnie, gdy odbywa się to z wykorzystaniem zasobów naszego własnego desktopa bez naszej zgody. Wielokrotnie można już było usłyszeć o wirusach, które zmuszały urządzenie ofiary do kopania kryptowalut, lecz kto słyszał o programie antywirusowym z taką funkcją?

Jak podaje Krebs on Security, program antywirusowy Norton 360 został zaopatrzony w nową funkcję. Norton Crypto służy do kopania kryptowaluty Ethereum. Lwia część zysków z tego przedsięwzięcia ma trafić do wirtualnego portfela użytkownika. Norton policzy sobie za to "jedynie" 15 proc. Firma twierdzi, że działanie programu jest całkowicie opcjonalne, a sam użytkownik musi ją aktywować, by zaczęła działać. Jednak klienci, których skusił Norton Crypto skarżą się, że aplikacji ciężko jest się pozbyć, gdy zechce ktoś zrezygnować z jej dalszej pracy.

Norton Crypto jest jednym z narzędzi Norton 360, które możesz użyć do wydobywania kryptowalut, gdy twój komputer jest stanie bezczynności. Aktualnie Norton Crypto jest dostępny tylko dla użytkowników, których urządzenia spełniają wymagania sprzętowe możemy przeczytać w FAQ Norton Crypto.

NortonLifeLock oferuje usługi wydobywania kryptowalut od lipca 2021 roku, lecz dopiero teraz zaczął bazowo instalować program na urządzeniach swoich użytkowników. Na forum związanym z antywirusem pojawiają się mocne głosy sprzeciwu wobec praktyki firmy. Użytkownicy uważają, że program antywirusowym powinien zapobiegać próbom wykorzystania naszego urządzenia jako koparki do kryptowalut zamiast instalować program, który sam będzie je wydobywał.