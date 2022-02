Internet Nie tylko Microsoft! Sony również wybrało się na zakupy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w listopadzie 2021 roku przeprowadził badanie klientów indywidualnych i teraz opublikował raport z wynikami. Dokumenty pokazują, że aż 96,9 proc. badanych korzysta z telefonu komórkowego, z czego aż 78 proc. ze smartfona. Zwiastuje to koniec ery telefonów klawiszowych?

Badanie pokazało również, że telefony stacjonarne odchodzą do lamusa. Posiada je jedynie 10 proc. ankietowanych, 43,7 proc. z nich ma go z przyzwyczajenia, a 35,1 proc. dostało go w pakiecie z internetem. Wyniki badań wskazują, że w trakcie pandemii z internetu korzystało 77,3 proc. uczestników badania, połowa z nich miała stacjonarny dostęp do sieci a niemal wszyscy mogli korzystać z połączenia mobilnego.

Jedną z kluczowych informacji wynikających z raportu jest wzrost czasu, jaki Polacy poświęcają na korzystanie z internetu. Przed pandemią średnia ilość spędzanych w internecie godzin wynosiła 3,1. Teraz ten wynik wzrósł do 4,1. Badanie odpowiedziało również na pytanie, co Polacy robią w internecie. Obywatele Polski najwięcej czasu spędzają na zakupach i rozrywce, następnie na pracy, a później na aktywności związanej z nauką i szkołą.

Raport sporządzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazał też najpopularniejsze komunikatory internetowe wśród Polaków. W naszym kraju aż 87,5 proc. internautów korzysta z aplikacji Facebook Messenger. Drugie miejsce zajmuje WhatsApp z wynikiem 55 proc. Na podium znalazł się również Skype, z aplikacji Microsoftu korzysta 13 proc. ankietowanych.

Ankietowani, którzy nie korzystają z internetu zostali spytani o powody. 61 proc. z nich wskazuje, że go nie potrzebuje, a 48,8 proc. - nie umie z niego korzystać.