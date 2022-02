Kryzys spowodowany wojną na Ukrainie dotknął miliony osób mieszkających za naszą wschodnią granicą. Wiele ofiar rosyjskiej agresji musiało pozostawić cały swój dobytek i uciekać w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, często mając ze sobą naprawdę niewiele pieniędzy czy towarów pierwszej potrzeby.

Wspomniane zdarzenia wywołały u całej masy osób uczucie empatii. Wiele osób rozumiejąc sytuację, w jakiej znaleźli się Ukraińcy, za wszelką cenę chce im pomóc, dokładając od siebie chociażby małą cegiełkę.

Niestety, nawet w tak dramatycznych chwilach znajdują się osoby chcące zarobić na nieszczęściu naszych sąsiadów. Przestępcy tworzą wiele fałszywych zbiórek do złudzenia przypominających te prawdziwe, z których cała zebrana suma pieniędzy zasila ich własne portfele.

- Obserwujemy obecnie wysyp wielu drobnych zbiórek na rzecz pomocy Ukrainie i czasem ciężko odróżnić te, które są prawdziwe, od tych, które są niestety próbą żerowania na ludzkiej tragedii - mówi Interii Kamila Pokój, marketing director portalu crowdfundingowego Pomagam.pl.

Odróżnienie autentycznych zbiórek od fałszywych często nie jest proste, więc warto zwrócić uwagę na kilka aspektów pomagających podjąć nam właściwy wybór.

- Najważniejsze jest to, do kogo i na co trafią wpłacone pieniądze. Taka informacja powinna być jednoznacznie zawarta w opisie zbiórki. My współpracujemy z ukraińską fundacją "Nasz Wybór", która zajmuje się pomocą humanitarną od 2014 roku. Jeżeli chce się wesprzeć zbiórkę, należy sprawdzić, czy jest związana z konkretną organizacją, a jeśli jest założona przez osobę prywatną, to czy jest to powiedziane wprost - tłumaczy Kamila Pokój.

- W razie wątpliwości, najlepiej wybrać dużą, sprawdzoną zbiórkę, np. "Solidarni z Ukrainą" Fundacji Pomagam.pl. W naszym przypadku pieniądze trafiają do osób, które wiedzą, jak je sensownie wydać. Zbiórka od razu ma bardzo konkretny cel, a organizacja, która za tym stoi, po prostu wie, jak pomagać - dodaje.

Gdy mamy do czynienia z tak powszechnym celem, jakim jest pomoc dla Ukrainy, warto wybierać renomowane instytucje, które od wielu lat działają charytatywnie. Zamiast przelewać pieniądze pod pierwszy lepszy napotkany na Facebooku link, lepiej wejść na stronę dobrze znanych organizacji takich jak: Fundacja Pomagam.pl, Caritas, Fundacja Avalon, Fundacja Dobre Jutro, Fundacja Instytut Polska-Ukraina, Fundacja Świętego Mikołaja, Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce czy UNICEF.