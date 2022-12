Sposób na komornika? Upozorowała śmierć na Facebooku, aby uniknąć długów

Mateusz Zajega Internet

Ludzie posuwają się do najróżniejszych rzeczy, aby uniknąć spłaty długów, ale to, co uczyniła pewna kobieta z Indonezji, przechodzi wszelkie pojęcie. Postanowiła ona upozorować własną śmierć na Facebooku poprzez wstawienie odpowiedniego, pożegnalnego posta na koncie syna. Niestety sprytny plan nie wypalił – wszystko przez pewien szczegół.

Zdjęcie Nowa metoda oszustwa przez Facebooka / Pixabay.com