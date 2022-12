Spuszczają dzieciom wirtualny łomot. Za "usługę" płacą... rodzice

Mateusz Zajega Internet

Chińskie media obiegła historia pewnego gracza, który za opłatą spuszcza dzieciom wirtualny łomot w grach komputerowych, aby zniechęcić je do dalszej rozgrywki. Tym nieco kontrowersyjnym sposobem rodzice chcą odciągnąć swoje pociechy od internetu i sprawić, by zalogowały się one do „normalnego” życia.

Zdjęcie Kontrowersyjna metoda wychowawcza / Pixabay.com