Z czym od dziś będzie mi się kojarzyła firma PORR S.A.? Zdecydowanie z poczuciem humoru, a nie jest to wcale oczywiste, mówimy w końcu o firmie budowlanej. I to może właśnie fakt, że to budowa jest tematem przewodnim reklam marki (a jakże inaczej) sprawił, że PORR zdecydował się na tak cudownie swobodne i pewne wyjście z ram sztampowego marketingu.

Na Walentynki, które odbywały się kilka dni temu, firma zaprezentowała na swoim fanpage’u na Facebooku bardzo osobliwy film. Jak czytamy, występują w nim pracownicy — Katarzyna Kurzawska oraz Mateusz Gdowski, którzy przygotowali... walentynkową piosenkę. Nadal mówimy o budowach, przypominam.

Reklama

From budowa with lova!

Czy piosenka "From budowa with lova" mogłaby nas reprezentować na Eurowizji? Najpewniej nie, a szkoda. To dzieło trudno jest opisać i zdecydowanie trzeba go posłuchać, żeby zrozumieć, co się właściwie wydarzyło (i jest to komplement). Nadchodzi więc romantyczna piosenka prosto z serca placu budowy i jej inżynierów. Utwór ma nieco ponad 2 minuty, ale to wystarczy, aby przez cały dzień w głowie słyszeć już, że "czuję pociąg do ciebie wielki jak ten od Plassera".

Pod koniec brakuje jedynie mostu, ukazanego na tle zachodzącego słońca. Ale uznajmy, że wielkie serce umieszczone na szkielecie budynku, uchwycone prosto z drona, też zdało egzamin.

PORR S.A. robi to dobrze — to nie pierwsza reklama firmy, jaka zasługuje na wspomnienie

Trzeba przyznać, że dzięki walentynkowej piosence nie trzeba sprzątać na budowie, bo zupełnie pozamiatała. Ale nie tylko ona wyróżnia się na tle reklam, ponieważ nawet krótki research na fanpage’u firmy odkrywa przed nami kolejne perełki.

Na wspomnienie zasługuje też między innymi Opowieść Wigilijna stworzona z okazji świąt, materiał, jaki powstał na Dzień Pszczół, czy po prostu film, który reklamuje kontener modułowy, jaki prezentuje nam... Krystyna Czubówna.