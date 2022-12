Zmiotłam Wrocław z powierzchni Ziemi. Pomógł Symulator Uderzenia Asteroidy

Z pewnością wielu z nas widziało choć jeden film katastroficzny. W produkcjach tego typu bardzo często przedstawiona jest wizja końca świata z powodu uderzenia asteroidy. W amerykańskich produkcjach asteroida spada najczęściej na Amerykę, czyli nieco daleko od domu... A co by się stało, gdyby spadła prosto na nasze podwórko? Co by po sobie pozostawiła? Teraz możemy to sprawdzić i pomoże nam w tym Symulator Uderzenia Asteroidy.

Strona jest bardzo łatwa w obsłudze. Gdy się na niej znajdziemy, zobaczymy sporej wielkości mapę świata oraz menu po prawej stronie. Z menu wybierzemy rodzaj asteroidy (do wyboru jest żelazna, kamienna, węglowa, złota oraz kometa), jej średnicę (maksymalnie 1,5 km), prędkość (do 100 km/s) oraz kąt uderzenia (do 90 stopni). Aby asteroida "spadła", musimy tylko wskazać wybrane przez nas miejsce na mapie.

Reklama

Asteroida spadła na Wrocław... Spokojnie, to tylko symulacja

Co się zatem stanie z Wrocławiem, jeśli w samym jego centrum z prędkością 100 km/s i pod kątem 45 stopni spadnie złota asteroida o średnicy 1 km? Powstanie gigantyczny krater o szerokości 73 km i głębokości 1,1 km. Wraz ze stolicą Dolnego Śląska z powierzchni Ziemi znikną też okoliczne miejscowości. Powstała kula ognia miałaby 154 km szerokości.

Zdjęcie Fala uderzeniowa / Zrzut ekranu/neal.fun/asteroid-launcher/ / INTERIA.PL

Fala uderzeniowa miałaby 248 decybeli i sprawiłaby, że budynki na przestrzeni 1,040 km po prostu by się zawaliły. Wiałby wiatr o prędkości 6 km/s i byłby szybszy niż burze na Jowiszu. Wystąpiłoby też trzęsienie ziemi o magnitudzie 9.2 w skali Richtera, które byłoby odczuwalne 669 km od miejsca uderzenia.

Danych, które otrzymujemy jest oczywiście więcej, a dostarczone wyniki będą się różnić w zależności od wprowadzonych przez nas na początku informacji. To jak, niszczymy?