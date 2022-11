Nieudane prezenty mikołajkowe dla dziewczyny czy chłopaka to już norma. Wszystko dlatego, że większość osób wychodzi z założenia, iż lepiej jest podarować swojej drugiej połówce cokolwiek, niż nie kupić jej niczego.

Zamiast jednak gromadzić w domu zbędne bibeloty, warto postawić na praktyczny upominek, który naprawdę przyda się ukochanej osobie. Oto 9 propozycji gadżetów na mikołajki, wśród których znajdziecie zarówno pomysły na prezent mikołajkowy dla chłopaka, jak i prezent mikołajkowy dla dziewczyny.

A jeśli wolicie odłożyć pieniądze na rzecz, która przyda się wam obojgu, to i takie opcje znajdziecie poniżej.

Gadżety na mikołajki. To świetna opcja na prezent dla niego i dla niej

Prezent mikołajkowy dla chłopaka w formie skarpet czy słodyczy od dawna jest już passé. Podobnie jak pluszowy miś z serduszkiem jako prezent mikołajkowy dla dziewczyny. Teraz na topie są przede wszystkim przydatne upominki, które po kilku dniach nie wylądują na dnie szuflady.

Oczywiście, nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że podarowany bliskiej osobie drobiazg okaże się strzałem w dziesiątkę. Nie mamy jednak wątpliwości, że modny i stylowy gadżet na mikołajki ma większe szanse, aby okazać się przydatny, niż dwudziesty album na zdjęcia do kolekcji. To świetna opcja na prezent dla niego i dla niej.

Prezent mikołajkowy dla chłopaka. Jaka rzecz najlepsza dla mężczyzny?

Zaczynamy od trzech propozycji świątecznych upominków dla chłopaka. Co najlepiej wybrać jako prezent mikołajkowy dla mężczyzny?

Kłódka na odcisk palca

To prezent mikołajkowy, który jest połączeniem technologii i bezpieczeństwa, a dodatkowo kupimy go już od 75 złotych wzwyż, w zależności od sposobu wykonania gadżetu. Ten zakup daje nam pewność, że rower, walizka czy szafka na siłowni jest odpowiednio zabezpieczona, a zapomniany kod nie będzie już problemem, czy zgubiony kluczyk nie będą już problemem.

Inteligentny kubek termiczny z podgrzewaczem

Zimą taki prezent mikołajkowy dla chłopaka jest na wagę złota. Zwłaszcza jeśli partner ma tendencję do pozostawiania świeżo zaparzonej kawy na rzecz obowiązków w pracy. Filiżanka zimnej, czarnej kawy dla większości z nas nie brzmi jak szczyt marzeń, dlatego warto zainwestować w ceramiczny kubek smart, który postawiony na podstawce ładującej, może utrzymywać stabilną temperaturę w nieskończoność.

Słuchawki bezprzewodowe dobrej marki

Zawsze są dobrym prezentem mikołajkowym dla mężczyzn, którzy kochają muzykę, (choć oczywiście mogą być również świetnym prezentem dla kobiety). Dobre modele oferują technologię redukcji hałasu, lepszy design i jakość dźwięku, a także bardziej wytrzymałą baterię. Wybierając gadżet w sklepie, warto zwrócić uwagę na maksymalną odległość od smartfona, na której działa urządzenie.

Zdjęcie Partner na pewno ucieszy się z nowych słuchawek bezprzewodowych w prezencie mikołajkowym

Prezent mikołajkowy dla dziewczyny. Co może zachwycić ukochaną?

Wybór prezentu mikołajkowego dla kobiety często przyprawia ich partnerów o zawrót głowy. Jaki upominek najprawdopodobniej sprawi radość naszej partnerce?

Ramka na zdjęcia smart

Ramka na zdjęcia może wydawać się banalnym prezentem mikołajkowym dla kobiety, jednak nie ta. Inteligentne gadżety z wyświetlaczem, łączą się z WiFi i umożliwiają nam wyświetlanie dowolnych obrazów w formie prezentacji, kiedy tylko mamy na to ochotę. Kosztują kilkaset złotych, jednak cena zależy od rozmiaru ekranu i rozdzielczości. Najlepsze są te ramki, które oferują nam matowy ekran, gdyż w słoneczne dni odpada wtedy problem nieestetycznych refleksów na wyświetlanym obrazie.

Elektryczny ogrzewacz do stóp

Fantastyczny prezent mikołajkowy dla kobiety, który poprawi komfort i samopoczucie wybranki. Zimą stopy często bywają lodowate, dlatego taki gadżet jest jak najbardziej na czasie. Kupując go, pokażemy ukochanej, że zależy nam na jej zdrowiu. Na rynku dostępne są modele klasyczne, a także ogrzewacze do stóp przypominające urocze zwierzątka, takie jak kotki czy pieski za około 100-120 złotych. W zależności od upodobań partnerki możemy więc wybrać najlepszy wariant.



Smartwatch

W zależności od designu i oferowanych możliwości modele w sklepach mogą kosztować od kilkuset złotych, do kilku tysięcy złotych. Najlepiej wybierać modele mniejsze (koperta ok. 40 mm), w odcieniach złotych lub srebrnych tak, aby pasowały do ewentualnej biżuterii. Wersji kolorystycznych i typów modeli na rynku jest jednak mnóstwo. Podczas zakupów warto pamiętać więc, że idealny prezent mikołajkowy - smartwatch damski spełnia indywidualne oczekiwania kobiety. Dobre zegarki obsługują płatności zbliżeniowe, podobnie jak telefony, posiadają moduł GPS i aparat, dzięki czemu stanowią przedłużenie funkcjonalności telefonu.

Zdjęcie Podstawową funkcją smartwatcha jest monitorowanie rytmu serca. Jeśli więc martwimy się o zdrowie wybranki, koniecznie kupmy zegarek z taką funkcją / 123RF/PICSEL

Praktyczny prezent na mikołajki. Rzeczy idealne dla pary, która mieszka razem

Niektóre pary od obdarowywania się wzajemnie upominkami wolą kupić sobie jeden, wspólny prezent na mikołajki. Jaki gadżet ułatwi życie zakochanym, którzy mieszkają razem?

Inteligentny głośnik

Sztuczna inteligencja coraz odważniej wkracza do naszych domów. Jeżeli chcemy poprawić komfort własnego życia, jednym z rozwiązań może być zakup inteligentnego głośnika, którego podstawę działania stanowią z moduły bezprzewodowe Bluetooth oraz Wi-Fi. Najważniejszą opcją jest tutaj wydawanie komend głosowych, na które głośnik reaguje. W zależności od ceny (te kształtują się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy) taki prezent na mikołajki może włączyć klimatyzację, kontrolować domowy system audio-video, zamówić Ubera czy pizzę.



Wtyczki smart

W dobie absurdalnie wysokich cen prądu mogą okazać się najlepszym gadżetem na prezent mikołajkowy. Pozwalają nam na kontrolę zużycia energii elektrycznej i zdalne operowanie podłączonymi do gniazdek urządzeń. Możemy więc wyłączyć światło w łazience, nie ruszając się z kanapy. Inteligentne wtyczki łączą się z aplikacjami w smartfonach za pośrednictwem domowej sieci wi-fi czy bluetooth. W dodatku monitorują stan naszych sprzętach, dzięki czemu zostaniemy poinformowani niezwłocznie o ewentualnej awarii.

Kamera dla psa lub kota

To świetny gadżet na mikołajki dla opiekunów pupili, który bez problemu kupimy od 300 złotych wzwyż. Taka opcja pozwola nam kontrolować zwierzę pod naszą nieobecność w domu. Będziemy mogli sprawdzić, czy jest bezpieczne i nie demoluje mieszkania. Jeszcze lepszym prezentem na mikołajki może okazać się automatyczny karmnik dla zwierzęcia z kamerą hd i głośnikiem. Wówczas trzeba się jednak liczyć z wydatkiem powyżej 700 złotych.

Zdjęcie Osoby, które są ciekawe, co pupil robi pod ich nieobecność, powinny zainwestować w kamerę śledzącą zwierzaka / 123RF/PICSEL

