Kiedy wchodzisz do środka, zdajesz sobie sprawę, że to może być przyjemne miejsce do życia. Jest wysoki, przestronny i jest dobrze doświetlony, jest otwarty na przestrzeń i posiada intymne przestrzenie. Możesz go zbudować w ciągu trzech lub czterech dni bez wykwalifikowanej siły roboczej.

opisuje konstrukcję Norman Foster podczas rozmowy z portalem designboom